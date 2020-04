Les centres communautaires souffrent durant cette pandémie

Nos centres communautaires qui opèrent comme organisations sans but lucratif (OSBL) éprouvent des difficultés en ces temps d’isolation sociale. Est-ce que les gouvernements vont aussi leur offrir une aide adéquate pour combler les pertes de revenus provenant des activités qui ont dû être annulées à cause du COVID-19?

Il est évident que cette situation va continuer pendant plusieurs mois et que nos centres communautaires ont quand même des dépenses durant ces temps de confinement, comme l’électricité, le téléphone, les systèmes de sécurité, les assurances, les impôts fonciers…

Dans Beaubassin-Est, on peut compter les clubs d’Âge d’Or de Shemogue et de Grand-Barachois, les centres de Saint-André-LeBlanc, Cormier-Village et Haute-Aboujagane ainsi que la Salle Grand-Barachois.

Évidemment, on peut en dire autant pour toutes les communautés de notre province qui comptent beaucoup sur le service de ces centres.

Pour le moment, la Société de développement régional du N.-B. offre de l’aide financière aux organismes qui ne sont plus en mesure de payer leurs factures, ce qui est bien. Mais qu’en est-il des centres communautaires qui, par leur bonne gestion, ont été capables d’accumuler de maigres réserves pour des projets d’amélioration ou d’urgence, mais qui doivent maintenant vider ces réserves pour payer leurs factures? Ces factures vont continuer à s’accumuler, étant donné que les interdictions de rassemblement ne seront pas levées de sitôt.

Est-ce que ces organismes doivent attendre leur dernier sou pour avoir de l’aide financière pour protéger leur existence? Si oui, je prévois un grand épuisement physique et mental pour nos bénévoles qui auront à recommencer et à refaire tout leur beau travail pour assurer la continuité de leurs établissements communautaires.

Ne serait-ce pas raisonnable d’annuler les factures d’Énergies NB pendant la période de restriction ainsi que les factures d’impôts fonciers par la province, comme une première aide pour toutes ces centres?

De plus, une aide financière serait de mise pour défrayer les autres coûts, comme les assurances, le téléphone, les systèmes de sécurité et bien d’autres factures qu’il faut payer, même durant la fermeture.

Les centres communautaires, par leur statut non lucratif, doivent leur subsistance aux rencontres comme les déjeuners et les dîners communautaires, les soirées sociales, les réunions de famille, les fêtes d’anniversaire, les ateliers artistiques, ainsi que la location pour des mariages et autres.

Tout d’abord, je félicite tous les paliers gouvernementaux pour leur leadership, leur compassion et leur collaboration, en venant en aide à la population durant cette crise.

Alors, si je me permets de partager mes préoccupations, c’est afin de rappeler à nos élus l’importance de nos centres communautaires et autres OSBL pour la population, et de signaler la situation précaire que ces organismes vivent durant la pandémie.

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc