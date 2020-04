Ne serait-il pas temps de rouvrir les bibliothèques publiques? Au moment où on déconfine graduellement, ne serait-il pas temps de permettre aux lecteurs, jeunes et moins jeunes, d’accéder à une denrée si essentielle: les livres.

S’il est maintenant permis de jouer au golf ou d’aller à la pêche, ne serait-il pas temps de permettre l’accès contrôlé à nos bibliothèques publiques?

Je ne parle pas ici d’y accéder pour y passer une heure ou deux, mais bien pour s’approvisionner en livres et en films comme on s’approvisionne en bières ou en vins à la régie des alcools. On pourrait facilement organiser l’accès aux bibliothèques pour deux ou trois personnes à la fois qui choisiront leurs livres, passeront au comptoir et sortiront avec de la lecture pour les semaines à venir.

Les écoles du Nouveau-Brunswick sont fermées jusqu’en septembre, mais le ministre de l’Éducation recommande fortement que les enfants lisent au moins une demi-heure par jour. Soit. Mais où les enfants peuvent-ils trouver des livres en assez grand nombre? Dans les bibliothèques publiques présentes presque partout dans notre province. C’est un trésor collectif à remettre en service au plus tôt. La lecture n’est-ce pas aussi important pour les enfants que le golf pour quelques amateurs?

Alors, rouvrons les bibliothèques publiques dès maintenant. Et pourquoi pas, avec les mêmes restrictions (quelques lecteurs à la fois), les bibliothèques scolaires en attendant le retour en classe.

Louise Imbeault

Marie Cadieux

Moncton