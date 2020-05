Le premier ministre Blaine Higgs récidive

M. Higgs a sorti tout un lapin de son chapeau, en annonçant à minuit moins cinq qu’il refusait l’accès aux travailleurs étrangers temporaires pour les industries de la pêche et de l’agriculture. Nous sommes donc la seule province au Canada à refuser cet accès, bien que tous ces travailleurs aient reçu l’autorisation du gouvernement fédéral. Ils rencontraient de plus toutes les mesures de prévention de la COVID-19, dont des évaluations de santé et une quarantaine de 14 jours de confinement, dès leur arrivée.

Depuis le début de cette pandémie, tous les premiers ministres nous disent suivre les avis des experts scientifiques pour prendre les décisions. C’est à se demander quels avis scientifiques le premier ministre Higgs a reçus et qui doit donc être meilleurs que ceux reçus par tous les autres premiers ministres au pays qui acceptent ces travailleurs? À moins que cela ait simplement à faire avec de la petite politique sur le dos des régions n’ayant élu aucun député conservateur?

En même temps, on peut s’applaudir pour notre excellente discipline collective à respecter les mesures de confinement, car depuis 12 jours aucun nouveau cas de coronavirus n’a été rapporté dans la province. Il reste seulement deux personnes pas encore guéries. Il faut aussi applaudir la collaboration des quatre parties politiques provinciaux et l’hygiéniste en chef de la province, Dr Russell. Il faut se rappeler que le parti conservateur est minoritaire, donc ne peut pas toujours décider seul.

Malheureusement M. Higgs ne semble pas avoir appris sa leçon. Il a tenté, en février dernier, de fermer les urgences de nuit de six hôpitaux ruraux sans consultation avec les professionnels de la santé, encore moins les municipalités de ces régions rurales attaquées. Si nous ne nous étions pas levés debout à ce moment-là, eh bien ces urgences seraient désormais fermées.

Chassez le naturel et il revient au galop!

Voilà qu’il nous refait le même coup, sans consultation avec les industries avec lesquelles il était en pourparlers depuis un certain temps. Il interdit l’accès aux travailleurs étrangers, si vital pour l’économie de la pêche comme de l’agriculture, après leur avoir déjà donné son accord pour leur venue, il y a quelques semaines. On comprend que le gouvernement Higgs a demandé aux industries de s’assurer que toutes les mesures sanitaires soient en place pour la sécurité de tous. Après que ces dernières ont dépensé beaucoup d’énergie et d’argent pour s’y conformer, leur arrive ce coup de théâtre au moment même que certaines usines confirmaient des vols nolisés pour les amener au pays. Ces travailleurs avaient déjà tous leurs documents et avaient pris des mesures qui ont un impact important sur leur vie et leurs familles. Si les fermiers ne peuvent pas planter leurs légumes ce printemps qui va nourrir la population néo-brunswickoise cet automne?

On a l’impression qu’on improvise, qu’on prend des décisions mal évaluées sans connaître ni comprendre les impacts sur l’économie, sur la vie des gens, car il n’y a pas seulement le coronavirus qui tue. Encore une fois ce sont les régions rurales qui écopent.

L’argument trouvé par le gouvernement Higgs pour justifier cette décision mal réfléchie c’est qu’il y a beaucoup de chômeurs qui pourraient être déployés dans les usines de transformation de poisson et dans les fermes. En théorie, on ne peut qu’être d’accord avec cette idée, mais en réalité on ne vire pas des industries comme cela sur un cinq cents, ni on forme des gens qui n’ont jamais travaillé dans ces domaines en criant ciseaux. Faudrait pas prétendre que bien que ce soit des bas salariés, qui sont des travailleurs essentiels, ils ne sont pas spécialisés. Des remplaçants ont besoin d’être formés et préparés. Si M. Higgs voulait aller là, il aurait eu avantage à consulter l’industrie et identifier des cibles réalistes pour la saison en cours, appuyé par des données scientifiques.

On a tous assisté bouche bée aux appels à l’aide du premier ministre Legault, pour trouver des travailleurs pour les foyers de soin de longue durée dans sa province. On connaît tous la suite, après deux semaines de demande auprès de sa population, il a dû se résoudre à demander l’aide de l’armée canadienne pour remplacer les préposés absents des résidences de personnes âgées. Est-ce que c’est ça le plan de rechange du gouvernement conservateur pour sauver le secteur de la pêche et de l’agriculture au Nouveau-Brunswick?

Encore là, on voit bien que le gouvernement Higgs comprend mal les principes de consultation, utilise son pouvoir d’une façon aléatoire, semble se fier à son instinct, ce qui le garde dans la noirceur, et l’amène à se mettre les pieds dans les plats. Et voilà, mesdames, messieurs, cette mauvaise décision c’est nous tous qui aurons à en payer le prix économique à l’automne lorsque nous manquerons de légumes ou de poissons.

Si le gouvernement conservateur apprenait à être plus à l’écoute de ces concitoyens et concitoyennes, il réaliserait peut-être qu’on ne peut gérer une province comme une entreprise privée. L’ensemble de la population qui vit dans le Triangle d’or de Moncton, Fredericton, Saint-Jean, et qui vit aussi dans les régions rurales comme, c’est le cas pour 50% des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, devraient tous être égaux. Leur bien-être devrait être le but ultime. Alors, peut-être pourrions- nous allez plus loin, et mieux ensemble.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet