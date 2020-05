Une décision bien mûrie?

Peu importent les domaines, pour combler les besoins de la main-d’œuvre dans le secteur agricole comme celui des pêcheries ou les autres, notre province et le reste du pays auront toujours besoin de travailleurs étrangers. Cela est une vérité indéniable.

Depuis assez longtemps, de la part des dirigeants d’entreprises, on entend des plaintes et des préoccupations justifiées parce qu’ils ne réussissent pas à pourvoir les postes malgré le fait que notre taux de chômage occupe un rang peu reluisant.

Les postes vacants sont-ils suffisamment rémunérés pour que les travailleurs puissent vivre dans la dignité et ainsi combler leurs besoins vitaux de plus en plus onéreux? Ou serait-ce que les gens ne sont pas assez qualifiés, motivés ou trop éloignés du lieu de travail qui expliquerait ce haut taux de chômage?

La décision surprenante de notre premier ministre à la toute dernière minute à ne pas autoriser pour le moment la venue de travailleurs saisonniers dans le domaine des pêches et de l’agriculture a grandement déçu surtout dans les domaines agricoles et des pêches, deux besoins essentiels, non seulement pour nous, mais aussi pour l’ensemble de la planète.

Aux États-Unis, tout récemment, le président avait pris une décision identique, car il soutenait que les étrangers pourraient contaminer le pays. Depuis lors, sous pression, il a changé d’avis, car il s’est rendu compte que sans nourriture suffisante, c’est la famine qui remplacerait le virus!

Qu’ils soient originaires du Mexique, des Philippines ou d’ailleurs, on dirait que ces courageux et vaillants travailleurs semblent avoir une habileté naturelle pour les activités du genre. Ils pourraient donc être des modèles d’inspiration à nos jeunes et moins jeunes qui n’ont pas d’emploi ni d’avenir. Une fois ce genre d’expérience, peut-être que la jeunesse étudiante pourrait payer une partie de ses études ou même prendre intérêt avec les autres à l’agriculture ou à la pêche et ainsi contribuer à faire de notre coin de pays une province autosuffisante. On doit viser à cet idéal et acheter plus localement!

N’oublions pas un fait possible. En refusant l’arrivée des travailleurs étrangers cette année, peut-être ils seront dorénavant plus enclins à ne plus nous dépanner et à se rendre dans les provinces où les autres ont trouvé refuge.

Une question se pose. Au sujet de la pêche, avons-nous présentement des marchés suffisants pour écouler toutes les prises comme celles de l’année passée et celles de l’année en cours?

Alcide F. LeBlanc

Moncton