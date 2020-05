Pour que notre télévision d’État ne soit plus la propriété de «nombrilistes» montréalais

Ma chère Françoise Enguehard, tu ne réalises pas à quel point tes deux dernières chroniques m’ont fait du bien!

Non, tu n’es certes pas toute seule à penser que Radio-Canada et surtout RDI se foutent carrément de nous et de nos doléances. Comme toi, j’en ai plein le «casque» d’entendre à la journée ce qui se passe à Montréal et dans ses CHSLD.

C’est correct de l’entendre pour savoir ce qui se passe ailleurs, mais delà à ce que ça devienne la norme quotidienne, il y a une certaine limite. C’était devenu chez nous un concours à savoir combien de secondes allaient s’écouler avant d’entendre nommer cet acronyme en tout début des périodes d’information ou de téléjournaux.

Même si je suis Québécois de naissance et un fervent défenseur de ma langue maternelle, je me suis dernièrement tourné vers CBC News pour savoir un peu mieux ce qui se passait dans notre grand pays et ailleurs dans le monde. Comme le disait si bien Rino Morin Rossignol récemment, je suis «pu capab» d’écouter toujours, et je dis bien toujours, les mêmes nouvelles qui sont quasi exclusivement de Montréal.

Et que dire de la gang d’«En direct avec…» qui semble tellement aimer s’entendre parler! Parfois ce ne sont plus des questions qui sont posées, ce sont des exposés. Au début de la pandémie, j’avais l’impression d’écouter une réplique modifiée de la soirée des élections où les élus étaient des décès, le nombre de votes était les nouveaux cas, etc.

Et puis la cerise sur le gâteau est arrivée un beau dimanche matin, une semaine exactement après les événements douloureux de la Nouvelle-Écosse. En bons chrétiens que nous sommes, ma conjointe et moi avons décidé d’écouter le Jour du Seigneur à Radio-Canada. Eh bien, ma foi en a pris pour son rhume quand on s’est rendu compte qu’aucune mention, aucune intention de prières, rien, pour toutes ses familles éprouvées de la Nouvelle-Écosse. La pire tuerie dans l’histoire canadienne et aucune mention de la part de ceux et celles qui prêchent l’amour, la compassion, l’espérance, la charité et j’en passe! Mais par contre, on a pensé à juste titre à toutes ces personnes âgées et ces aidants dans les CHSLD, encore une fois bien sûr, à Montréal.

On a donc dû se résigner un peu à contrecœur à changer de poste afin de remettre notre pression à la normale.

Oui, je suis d’accord avec toi Françoise, nous devons faire pression auprès du CRTC pour que notre télévision d’État ne soit plus désormais la propriété de «nombrilistes» montréalais ni d’une seule province, mais bien de l’ensemble de la population francophone du Canada, quitte à lui couper les vivres!

Il y a de ça plusieurs années lors d’audiences publiques de Radio-Canada ici à Moncton, j’étais intervenu pour leur dire une seule chose: «Si vous voulez savoir quelle est l’importance que vous accordez aux régions, prenez quelques minutes pour écouter la météo. Vous verrez la proportion de temps que vous réservez à Montréal et au Québec comparée à celle des autres régions francophones du pays». Eh bien, rien n’a changé, écoutez la météo à «Radio Montréal» et ne soyez pas distrait quelques secondes, car vous allez manquer votre coin de pays,surtout si vous êtes un francophone hors Québec.

Viateur Viel

Moncton