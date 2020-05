Comme dans la chanson, «c’est le début d’un temps nouveau», est-ce que nous vivons le moment de dévoilement de l’ère chrétienne qui est à son apogée? Est-ce que nous sommes témoin de la naissance d’une nouvelle civilisation plus bienveillante et juste?

Cette crise mondiale peut parfois nous faire nous demander si c’est le début de la fin? Mais, au lieu de voir le tout de façon pessimiste, pourquoi ne pas avoir espoir et visionner la situation au-delà de la pandémie…

Présentement, le monde entier est en pleine période de réflexion et d’évolution. C’est peut être de la pure folie, car la scène est tellement surréelle et stressante, qu’on peut choisir de voir ça comme un film de science-fiction.

Par contre, on peut regarder au-delà de la catastrophe… Arrêtez-vous aux gens qui sourient et voyez l’espoir dans leurs yeux, là où il y a de l’amour et du réconfort!

Tout comme ma chère amie, Lyson, le dit si bien: «Notre mère, la Terre, vit actuellement une période de calme et de répit! Les humains sont plus doux et reconnaissants envers les beautés de la vie! Notre planète est en train de reprendre son souffle, n’est-ce pas merveilleux!»

Nous avons le choix d’apprécier plus intensément le moment présent, la seule circonstance qui existe vraiment!

Que la lumière et la confiance pour ceux qui sont dans le besoin continuent d’habiter votre coeur et votre âme!

Léa Chamberlain

Auteure, conférencière et récréologue

Beresford