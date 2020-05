Radio-Canada ne répond pas toujours aux attentes des Acadiens

Louise Imbeault

Présidente de la Société Nationale de l’Acadie

Le 24 février, nous avons soumis un mémoire en appui à la demande de renouvellement des licences de la Société Radio-Canada (SRC) auprès du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Intitulé «Donner à l’Acadie la place qui lui revient», notre mémoire émet des recommandations claires au CRTC dans l’octroi de ce privilège au diffuseur public.

La Société Nationale de l’Acadie assure la promotion des droits et intérêts des Acadiens et des Acadiennes de l’Atlantique et le rayonnement de l’Acadie du monde. Parmi les dossiers prioritaires que nous défendons se trouve celui des communications et la SRC en est au cœur.

À cet effet, nous avons demandé d’être appelés à comparaître lors des audiences publiques portant sur le renouvellement de licences de la SRC auprès du CRTC qui devaient débuter le 25 mai dans la région de la capitale nationale afin de pouvoir bien exposer et défendre les intérêts du peuple acadien. Le début de ces audiences a depuis été reporté en raison de la pandémie qui sévit présentement au Canada et nous attendons toujours une date de report.

La SNA, au nom du peuple acadien, a appuyé le renouvellement de licences de la SRC, car nous en avons besoin et parce que nous y avons droit. Cependant, il faut reconnaître que la SRC ne répond pas toujours à nos attentes. C’est pourquoi avons émis quelques mises en garde, demandes et recommandations au CRTC, afin d’assurer l’amélioration et l’équité du service offert par le diffuseur public envers tous les contribuables canadiens.

Souvent, par le passé, les Acadiens et Acadiennes ont manifesté en faveur de la SRC en moments de compressions annoncées. Nous avons indiqué que notre appui sera dorénavant conditionnel au sérieux de la SRC dans la prise en compte et la mise en oeuvre des recommandations de notre mémoire, dont certaines reviennent depuis plusieurs décennies.

Pour l’Acadie et son peuple, il est clair que le mandat national de la SRC et son financement public, auquel les citoyens et citoyennes de l’Acadie contribuent au même titre que tous les Canadiens et Canadiennes, sont les seuls garants de ces services et qu’ils doivent être préservés à tout prix.

Nous observons attentivement ce qui se fait à la SRC et allons réaffirmer clairement nos attentes à son égard lors de ces audiences.