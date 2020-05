Une invitation à mieux nous connaître

Plusieurs personnes, y compris l’auteur de ces quelques lignes, croient depuis longtemps que notre province pittoresque est magnifiquement belle, qu’elle mérite qu’on la connaisse mieux et que l’on prenne le temps de l’apprécier davantage.

Pour vraiment se rendre compte de sa beauté et de ses nombreux attraits, pourquoi, cette année surtout, évidemment, sans oublier les prochaines, alors que les touristes habituels n’y viendront probablement pas en raison de la pandémie, ne pas y consacrer quelques jours ou même quelques semaines pour rencontrer de nouvelles personnes, visiter différents coins de la province, assister à des spectacles culturels, manger dans de nouveaux restaurants et y faire des achats?

Avec de tels déplacements dans la province, notre économie pourrait prendre un nouveau souffle, car elle en a grandement besoin.

Notre fierté individuelle et collective serait tout probablement rehaussée, de nouveaux liens d’amitié créés et ainsi de suite.

Espérons donc que le COVID-19 ou les autorités provinciales ne nous empêcheront pas de goûter pleinement à de nouvelles et riches expériences, qu’elles soient humaines, géographiques, culinaires ou autres. Car une meilleure connaissance de notre peuple et de notre province peut sans doute créer une plus grande solidarité sociale et une meilleure compréhension mutuelle.

L’invitation est donc amicalement et officiellement lancée!

Alcide F. LeBlanc

Moncton