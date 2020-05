Il faut plus que la rémunération

L’avènement inattendu de la COVID-19 à mis une fois de plus en lumière les difficultés de recrutement et de rétention du personnel dans le domaine hospitalier et des foyers de soins pour personnes âgées.

D’aucuns prétendent que la majoration des salaires aurait un effet attractif sur le recrutement des effectifs.

Cette mesure ne saurait cependant suffire à fidéliser les employé-e-s, à moins qu’elle ne soit accompagnée de conditions associées à leur mieux-être psychologique.

Il peut s’agir de l’importance de la charge de travail et des moyens accordés pour s’en acquitter, de l’ambiance sécuritaire du lieu de travail, ainsi que l’esprit d’équipe et du respect des personnes.

À moins que ces mesures ne soient mises en œuvre sur le long terme, il y a une forte possibilité qu’apparaissent chez le personnel certains symptômes associés à l’épuisement professionnel ou à la fatigue par compassion.

Parmi ceux-ci, notons la fatigue dont il est difficile de se remettre, les difficultés de concentration ou de mémoire, la somatisation, le sentiment d’incompétence et de culpabilité, l’indifférence envers la clientèle.

À moins que le processus symptomatique ne soit stoppé, les troubles anxieux ou dépressif risquent de se manifester.

La rémunération, à elle seule, ne saurait nourrir le sentiment de fierté et de loyauté tant nécessaire à la stabilité dans la livraison des soins.

Il va sans dire que le soutien sans équivoque des patrons et des pairs est d’une importance sans pareil.

Clément Loubert

Psychologue à la retraite

Moncton