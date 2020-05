Tous semblent insister sur l’importance du nombre de tests de dépistage effectués comme moyen pour diminuer la propagation de la COVID-19.

Moi, j’aimerais que Blaine Higgs, Justin Trudeau et François Legault nous dévoilent leur stratégie respective relativement à ces tests.

Il serait particulièrement utile de connaître la capacité actuelle pour la livraison du test et l’évolution de cette capacité dans le temps, vers qui dirigeons nous cette capacité, couramment ainsi que l’évolution de cette direction dans le temps.

Il faut tenir compte de l’inventaire des tests, du personnel affecté à l’administration du test, des mesures prises, et à prendre, pour que la population puisse avoir accès à ces tests, et aussi des mesures prises pour que la population cherche activement à se faire tester.

Il serait utile de connaître les moyens actuels et requis pour remonter à la source de la contagion, et pour identifier les personnes infectées en cours de route.

Finalement, que faisons-nous avec les nouveaux cas de COVID qui seront dépistés? Est-ce qu’on les isole sous surveillance?

Nos leaders politiques devraient aussi nous promettre que tout l’équipement et le personnel requis par nos services de santé et nos foyers de soins sont en place pour répondre à nos besoins courants et qu’ils évolueront afin de satisfaire les besoins à venir.

Ils devront livrer la marchandise. Point. Les excuses ne sont plus admissibles.

Jean-Marie Brideau

Moncton