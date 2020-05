La COVID-19 nous a démontré notre interdépendance

Je pense à tous ces malheureux qui sont invisibles dans nos communautés. Ceux et celles qui vivent en marge, des gens qui vivent en dehors des normes de la société. Des gens pauvres, des sans-abris, des malades souffrant de maladie mentale ou de handicap physique, des personnes illettrées, des enfants et des personnes âgées abandonnées, etc. Enfin tous les humains qui n’ont pas tout ce dont ils ont besoin dans leur coffre à outils pour faire face à la vie, telle qu’on la connaît, que ce soit les déficients intellectuels, les laissés pour compte, etc. Des personnes violentées de toutes sortes de manières et qui n’ont plus d’estime de soi. La majorité des gens n’ont pas de voix, peut-être parce que leur mal de vivre est trop grand et qu’il prend toute la place, peut-être aussi qu’ils n’ont pas les mots, l’éducation ou bien ils ont honte de leur situation et se sentent inadéquats. Souvent, ils n’ont pas de moyens, d’argent, bien sûr, et aussi de réseau familial, amical ou social qui les soutient. Finalement, peut-être que personne ne les aime ou qu’ils ne se sentent pas aimés.

Ajoutez à cela le coronavirus et voilà un cocktail encore plus terrible.

Nous sommes tous ici-bas pour être heureux, personne ne veut consciemment être malheureux. Nous partageons tous notre humanité, ce sentiment d’appartenir à la race humaine, de vivre sur la Terre, quelque part, de partager la nature. Sommes-nous meilleurs que le plus fragile et le plus démuni d’entre nous? Je ne le crois pas.

On remarque que notre premier ministre, Justin Trudeau, démontre une grande humanité dans l’exercice de ses fonctions. Il est préoccupé par le bien-être de tous les Canadiens et Canadiennes, qu’importe leur position au pays malgré ses défis et les critiques parfois justifiées. Cela nous rend fiers de vivre au Canada.

Impossible de ne pas comparer avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui semble centré sur des dogmes du passé tel les gens qui ne travaillent pas sont des paresseux, ils vivent aux crochets de l’État et profitent du système. Encore pire, qu’ils sont comme des biens et des services et sont interchangeables, comme l’a démontré son manque de jugement et de compréhension lors de sa malheureuse décision d’empêcher l’entrée des travailleurs étrangers qui a porté un coup terrible à l’industrie des pêches et de l’agriculture de la province. Le premier ministre Higgs ne connaît pas la communauté acadienne, pire il n’est pas intéressé à la connaître comme le démontre son attitude vis-à-vis le bilinguisme. On a qu’à mentionner qu’il n’y a aucun plan économique de développement du Nord et que toutes les demandes de projets d’infrastructures fédérales/provinciales sont toujours à Fredericton. Ils moisissent sur le bureau du premier ministre, bien que finançables à 75% par le fédéral.

On comprend que la province a des défis financiers et que le premier ministre doit gérer judicieusement, mais là il gère par petite politique partisane. On constate que ses décisions sont mal réfléchies et qu’on y va un peu à l’aveuglette, loin de ce que l’on est en droit d’attendre d’un vrai leader politique. Sans plan de développement économique, comment pense-t-il relancer l’économie? Avec tous les fonds que le gouvernement fédéral a annoncés dans les différents programmes on pourrait s’attendre à ce que la province travaille avec l’APÉCA pour appuyer un plan de relance économique pour le N.-B., particulièrement le Nord, souvent oublié et ignoré.

Vite et ça presse, que les leaders du Parti libéral et du Parti vert prennent leur place et remettent ce gouvernement minoritaire au pas. Enfin, pour être juste, il faut dire qu’il a fait marche arrière dans la fermeture des urgences des hôpitaux ruraux et dans le cas des travailleurs étrangers. Il faut admettre qu’il a bien géré la crise de la COVID-19 en collaboration avec tous les partis et la Dre Jennifer Russell. C’est vrai qu’on a été chanceux parce qu’étant une province à 50% rurale, on a joui d’une distanciation sociale naturelle et de notre bonne conduite collective.

Je donne une note de A+ aux gens de la Péninsule acadienne pour le respect des règles puisque nous avons été la seule région de la province à ne pas avoir de cas de la COVID-19. Tant mieux pour nous, car trop souvent on entend: qu’est-ce qu’ils veulent encore ces irréductibles de la Péninsule acadienne, toujours à chialer?

Eh bien, si nos droits étaient respectés et qu’on était traités équitablement, on ne serait pas toujours poigné à revendiquer.

On a qu’à penser à la mauvaise décision avec les hôpitaux ruraux et les travailleurs étrangers, qui frappent toujours et davantage les régions francophones.

Et nous, que faisons-nous pour assurer que les plus fragiles soient bien traités? La chaîne humaine d’interdépendance qui nous maintient tous sera forte pourvu qu’on puisse renforcer le maillon le plus faible. On ne vit pas en vase clos.

La COVID-19, si elle a fait une bonne chose, c’est bien de nous démontrer notre interdépendance.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet