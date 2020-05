Soutenir un niveau de vie décent pour tous ne peut être que bénéfique

La crise de santé publique que nous vivons présentement a forcé nos gouvernements à ouvrir les goussets de la bourse pour soutenir les individus et les entreprises, donc l’économie en général afin d’éviter un effondrement.

Ces mesures d’appui au revenu permettent de soutenir la vie dans toutes ses dimensions.

C’est fascinant de constater qu’en situation menaçante les gouvernements sont prêts à dépenser des milliards. Ceci s’est produit à plusieurs reprises depuis la crise de 1929 et, à chaque fois, les gouvernements ont investi dans la population pour lui donner les moyens de survivre. Des initiatives de politiques sociales publiques majeures ont permis de garder la tête hors de l’eau. La grève de Winnipeg de 1919 a mené à des programmes sociaux structurants, dont l’assurance-chômage. Le «New Deal» américain a mis fin à la grande dépression. Et les exemples de ce type pourraient s’allonger. Ceux qui connaissent l’histoire des politiques sociales en Occident savent que les initiatives majeures en cette matière n’arrivent pas sans une forte pression de la population à la suite d’une situation qui menace la vie en société.

La crise de la COVID-19 n’est-elle pas l’occasion de faire pression pour l’introduction d’un revenu universel de dignité, ou de solidarité basé sur la citoyenneté?

Il s’agit essentiellement de réduire les inégalités les plus criantes. Les objections traditionnelles telles que… le pays n’en a pas les moyens, cela va coûter trop cher, les petites entreprises ne survivront pas, ce sera un désastre économique, les taxes vont augmenter, les paresseux vont en profiter pour vivre aux crochets de la société ne tiennent plus la route en situation de crise.

À chaque fois que la population revendique ce genre d’innovation, à chaque fois, de nombreuses questions sont posées, ordinairement par les représentants de la classe possédante, les élites et les privilégiés. Ceux-ci mettent tout leur poids politique pour faire obstacle à des politiques qui visent à réduire les inégalités parce que cela heurte leurs intérêts.

On met de l’avant les coûts «pharaoniques», l’impact sur la fiscalité, les effets négatifs sur le marché du travail et bien d’autres arguments sommaires, mais rarement, on mentionne les effets positifs.

Les représentants d’organismes de lutte à la pauvreté et de défense des droits sociaux supportent généralement l’idée d’une meilleure redistribution du revenu qui a le potentiel de réduire les inégalités socio-économiques en garantissant un revenu décent à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. On peut comprendre qu’ils se questionnent face à tout programme éventuel puisqu’il y a plusieurs modèles de revenu de base et ils n’ont pas tous les effets positifs souhaités. C’est pourquoi ils doivent être très vigilants et très rigoureux dans leur revendication. Mais ils doivent également admettre que le statu quo a bien des lacunes qu’il faut tenter de corriger.

La reconnaissance du droit à un revenu décent comme droit de citoyenneté doit donc être d’application universelle, c’est-à-dire couvrir toute citoyenne, tout citoyen qui a atteint l’âge légal de la majorité.

Mais pourquoi le droit à un revenu décent qui consiste essentiellement à diriger plus d’argent vers le bas de l’échelle socio-économique serait-il négatif?

Il ne le serait certainement pas pour près de 20% de la population canadienne qui vit sous le seuil de pauvreté. En quoi plus de milliards vers les moins nantis nuiraient-ils à l’économie?

Les citoyens qui ont des besoins de base non comblés dépenseraient immédiatement ce revenu et viendraient alimenter la demande, ce qui soutiendrait l’activité économique. Notons que cette mesure contribuerait à diminuer l’écart de revenus entre les hommes et les femmes. Rien dans le revenu de citoyenneté n’empêche les gens qui en bénéficient d’améliorer leur sort en travaillant. Il n’a jamais été démontré que la majorité des gens choisiraient de vivre aux crochets de la société parce qu’ils bénéficieraient d’un revenu de base. Au contraire on peut émettre l’hypothèse que ce revenu de base diminuant le sentiment d’insécurité et de stress libérerait des énergies productives et créatives.

Ce revenu de base augmenterait la capacité fiscale de ces citoyens, qui se percevraient de plus en plus comme des producteurs qui contribuent à leur société. Il faut ajouter qu’un pourcentage de ces sommes serait récupéré via la fiscalité, comme c’est le cas présentement pour les gens dont les revenus atteignent et dépassent un certain seuil.

Que dire des bénéfices de cette dignité regagnée? Combien de parents pourront fièrement mieux nourrir leurs enfants ou les soutenir dans leurs études et projets? Combien de gens pourront prendre des initiatives qui leur sont impossibles faute de moyen? Et on pourrait continuer à allonger la liste des bénéfices au niveau individuel et communautaire. Soutenir un niveau de vie décent pour tous ne peut être que bénéfique.

En plus de faire le ménage dans de multiples programmes d’aide sélectifs et morcelés, il y aurait une source d’économie au niveau bureaucratique et administratif tout en ajoutant de la simplicité et de la cohérence dans le soutien que les autorités publiques dispensent à la population.

Sans nier l’importance des coûts de l’implantation universelle d’un tel programme, on observerait des économies générées par l’élimination d’une grande partie des coûts de la pauvreté. Les impacts de la pauvreté sont généralement très sous-estimés. On sait que les gens ne sont pas égaux en matière d’espérance de vie, les plus pauvres meurent plus jeunes que les plus riches, ils vivent aussi en moins bonne santé. Ceci représente des coûts économiques et sociaux non négligeables.

Un revenu de subsistance universel aurait un effet bénéfique pour toute la population. Les coûts consacrés au système de santé diminueraient en plus d’avoir des citoyens en meilleure santé et plus aptes à être productifs. Le niveau de vie s’améliorerait. On peut faire le même raisonnement pour l’accès à l’éducation. Une population comme la nôtre qui verrait ses taux de décrochage diminuer et qui verrait un meilleur accès aux études postsecondaires verrait à terme son niveau de vie augmenter. Et que dire de la criminalité et de l’administration de la justice, de la dispensation des services sociaux et communautaires. Ce sont tous des secteurs qui bénéficieraient d’un allégement de la pression que les plus démunis subissent dans l’état actuel des politiques sociales de soutien à la personne.

Il ne faut pas rêver en couleur, le revenu de dignité universel n’est pas une panacée. Il ne règlerait pas tous les problèmes sociaux ni tous les dysfonctionnements.

La responsabilité collective envers les plus démunis ne devrait pas diminuer et il restera toujours nécessaire d’offrir des services professionnels personnalisés d’accompagnement et de soutien. Malgré ses limites, il contribuerait grandement à améliorer la qualité de vie de l’immense majorité de la population.

Ce type de programme aurait une telle portée qu’il faut admettre que la société canadienne procéderait à un changement de paradigme qui modifierait les rapports sociaux et les rapports du citoyen face à l’État.

C’est pour cette raison qu’il faudrait un vaste mouvement pour soutenir une démarche systématique et rigoureuse du type Commission royale d’enquête. Un véritable exercice démocratique avant d’introduire une telle réforme et de confectionner un programme qui réponde aux aspirations de dignité et d’une plus juste répartition des revenus.

Jean-Bernard Robichaud, PhD

Chantal Lavigne, LLB, MAP

Gatineau (Québec)