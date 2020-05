Vaccination obligatoire: combien d’expulsions scolaires sont prévues?

Monsieur le premier ministre Blaine Higgs, nous sommes conscients que le projet de loi visant la vaccination obligatoire est sur le point d’être adopté.

Comme nous l’avons déjà souligné, le principe même de la loi ne fait pas obstacle, car l’intérêt public doit l’emporter sur les droits individuels.

Cela dit, c’est au point de vue de l’application de cette loi où nous entrevoyons des problèmes, plus particulièrement en ce qui concerne l’expulsion de l’école des enfants non vaccinés.

Examinons ce qui risque de se produire: l’enfant est expulsé de l’école, faute d’être vacciné, et il reste chez lui à poireauter, devenant un futur analphabète.

Deux choix s’imposeront alors à la société: soit de le retirer de la garde de ses parents et de le placer en famille d’accueil pour lui assurer son éducation ou bien lui offrir des cours de récupération scolaire une fois qu’il aura atteint 19 ans afin de compenser son manque d’éducation.

Veuillez nous dire combien d’expulsions scolaires sont prévues et si vous entrevoyez invoquer la Loi sur les services à la famille pour retirer les enfants non vaccinés de leur milieu familial et les placer en famille d’accueil pour pouvoir les scolariser.

Claude Snow

Comité des 12