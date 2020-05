Carl Miller

Tide Head

M. le Premier ministre Blaine Higgs, le docteur en question (dans le Restigouche) s’est mis dans une situation malheureuse. Ce professionnel aurait dû mieux savoir et suivre le protocole, mais il ne l’a pas fait.

Mais la photo du docteur sur Facebook avec les mots «Pas un bon docteur» était aussi un geste navrant.

En effet, il a fait quelque chose de très mal et a mis des vies en danger, mais les gens qui utilisent Facebook de cette manière agissent également très mal. Parfois, quand nous venons d’un autre pays, les choses se font différemment. Oui, il a été ici assez longtemps pour mieux savoir!

Je suis sûr que le docteur est gentil et attentionné. Mérite-t-il de perdre sa pratique ou pire? J’espère que non. Je ne peux pas imaginer le stress et l’anxiété que traversent sa famille et ceux avec qui il a été en contact.

Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Je pense qu’une mesure disciplinaire appropriée est de mise, y compris des excuses publiques aux citoyens du comté de Restigouche, mais, en fin de compte, il doit retourner à sa pratique dans notre région.

Sur une autre note, veuillez garder à l’esprit que nous vivons dans l’une des plus belles régions de cette province, il est important que nous, en tant que citoyens, traitions cette situation malheureuse avec un cœur ouvert, prêt à pardonner.