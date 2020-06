Des mots justes

Les chroniques de Mathieu Roy-Comeau sont toujours intéressantes avec une analyse on ne peut plus approfondie.

Celle du 30 mai n’était pas différente des autres. Je m’empresse de le féliciter pour ces mots justes qui reflètent si bien la situation et l’attitude à prendre dans les jours, semaines et mois à venir.

En écoutant CBC News, j’ai pu entendre Stéphanie Anglehart Paulin, mairesse de Campbellton répondre aux questions d’un journaliste sur la situation qui prévaut à Campbellton.

Que c’était rafraîchissant de l’écouter. Ses réponses étaient claires et précises, sans ambiguïtés. Ses paroles et le ton de sa voix démontraient son respect des gens, la compassion envers ceux et celles affligés et son attachement profond à la communauté.

J’oserais dire que c’est un modèle à suivre dans ce monde politique. Bravo!

Philippe Ferguson

Rivière-à-la-Truite

Municipalité Régionale de Tracadie