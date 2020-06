Indignons-nous!

Le gouvernement canadien a déjà approuvé la somme de 1,7 milliard de dollars pour le nettoyage d’environ 3200 puits de pétrole orphelins, c’est-à-dire, désuets et abandonnés par les compagnies pétrolières qui les ont exploités.

Or, on estime à plus de 32 000 le nombre de ces puits en sol canadien qui seront bientôt dans la même situation, dont le nettoyage pourrait nécessiter de 20 à 30 milliards de dollars. En toute probabilité, l’argent des contribuables sera à nouveau sollicité. Pourquoi les compagnies ne sont-elles pas tenues responsables d’assumer ces frais?

Tout récemment, on a appris que les entreprises pétrolières canadiennes bénéficieront d’une aide supplémentaire de 1,6 milliard pour assurer la transition vers l’après-pandémie du Coronavirus.

La COVID-19 a obligé la planète entière à prendre conscience que les énergies fossiles sont la source première de l’empoisonnement de notre environnement.

Comment pouvons-nous accepter, en tant que citoyens, que nos ressources financières, qui se trouvent en mode de dissémination historique ces derniers mois, soient consacrées à maintenir prospère une industrie qui constitue une menace réelle pour toute vie sur Terre?

Le répit auquel nous a obligés la nature et la dure leçon que constitue l’apparition de la pandémie qui sévit n’auront-ils finalement servi à rien? Comme société, allons-nous accepter de reprendre un mode de vie insoutenable dès la pause terminée, sans que rien n’ait changé dans nos valeurs et dans notre perception de la pérennité de la vie? C’est un peu comme si, une fois levée la barrière qui est abruptement apparue devant le précipice, nous nous précipitions allègrement et collectivement dans le néant, dans la plus totale inconscience. Le réveil est-il encore possible?

Cyrille Sippley

Un citoyen indigné

Saint-Louis-de-Kent