Le bilinguisme de nos associations acadiennes

C’est vrai que la pandémie actuelle nous lance un défi de taille sur la gestion de notre façon d’être, de vivre et de faire. Mais faut-il pour autant passer sous silence des initiatives de nos principaux organismes acadiens et francophones qui menacent les acquis courageusement obtenus; des organismes dont le mandat principal est, par la loi, de défendre et de promouvoir les intérêts des groupes qui les ont créés?

Voilà que les présidences de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) et du Conseil provincial des sociétés culturelles (CPSC) signent conjointement un communiqué de presse bilingue à l’attention des différents niveaux de gouvernements. Un communiqué de presse n’est-il pas l’expression de l’identité de l’émetteur?

En même temps, la SANB, sur son site Internet, non seulement invite ses membres à contribuer financièrement à la Food Depot Alimentaire, mais annonce fièrement qu’elle a fait un don de 10 000$ à ce même organisme dont la direction est majoritairement anglophone.

Par ailleurs, la Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen, fleuron du campus universitaire de Moncton, présente une «une exposition virtuelle» sous le titre Les Greatest Hits de l’Internet. Comme si la langue française manquait de mots sur le campus.

Faudrait-il demander aux vérificateurs généraux des instances qui financent ces organismes de veiller au grain, même d’ouvrir une enquête sur l’utilisation des fonds qui leur sont attribués.

Si la SANB peut et veut contribuer à une campagne de financement pour les enfants démunis, qu’elle se tourne plutôt vers les Clubs Richelieu qui font preuve d’une œuvre exemplaire pour les francophones en ce domaine.

Souhaitons que le prochain candidat qui sera élu à la présidence de la SANB remette de l’ordre dans la boutique.

Benoît Duguay

Moncton