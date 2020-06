Les Néo-Brunswickois devront faire croître leur économie

Le célèbre investisseur milliardaire Warren Buffett a dit un jour que «quand la marée se retire, on voit ceux qui nageaient sans maillot». Pour les gouvernements du monde entier, la crise de COVID-19 est l’équivalent de la marée de Fundy qui s’en va.

Au Canada, il n’a pas fallu longtemps pour voir que Terre-Neuve-et-Labrador était complètement nue. À peine quelques jours après le début du confinement, la province n’a pu trouver preneur pour ses titres, obligeant la Banque du Canada à intervenir avec une solution à court terme.

À l’autre bout de la plage, le gouvernement fédéral a montré à quel point il était bien équipé pour plonger profondément dans une mer d’encre rouge. Cette année seulement, Ottawa devrait s’endetter à la hauteur d’environ 250 milliards de dollars. C’est sans parler des efforts pour relancer l’économie, qui pourraient facilement ajouter un autre 100 milliards.

Jusqu’à présent, Ottawa et les provinces ont fait preuve d’une belle collaboration face aux diverses embûches semées par la crise. Malheureusement, cette démonstration d’harmonie ne durera pas longtemps une fois la crise derrière nous.

La COVID-19 a révélé des failles majeures dans nos systèmes de santé, à commencer par les foyers de soins. Naturellement, les Canadiens vont demander des gestes concrets pour faire en sorte que toutes et tous puissent passer leurs vieux jours avec dignité et en sécurité. Cela va nécessiter plus de personnel et plus d’argent.

Bien que la santé soit une responsabilité provinciale, Ottawa n’a pas hésité au fil des années à intervenir, invoquant un «intérêt national» autodéclaré. Il y a fort à parier qu’Ottawa va poursuivre dans cette lignée dans les mois et années à venir.

Le hic c’est que pour avoir son mot à dire dans les soins de santé, il faut mettre de l’argent sur la table. Les provinces n’apprécieront pas qu’Ottawa les exhorte à dépenser davantage pour les soins de santé sans leur fournir un financement supplémentaire.

Ironiquement, avant la crise, Ottawa avait amplement les moyens d’aider les provinces à remédier aux conditions déplorables dans de nombreux foyers de soins. Or, maintenant que la chose est devenue une honte nationale, tel n’est plus vraiment le cas: avant que la crise ne se termine, l’endettement du gouvernement fédéral pourrait presque doubler, le rapport dette/PIB passant de 31% à plus de 55%.

Aujourd’hui, presque tout le monde reconnaît qu’Ottawa devait ouvrir grand les vannes de la dépense publique pour faire face à cette crise sans précédent. Ce consensus va toutefois vite disparaître une fois sorti de la zone de danger. Inévitablement, de fortes voix vont se faire entendre, exhortant les gouvernements à prendre les décisions difficiles pour vivre selon leurs moyens.

Dans ce contexte, Ottawa pourrait devoir augmenter les impôts s’il veut réinvestir dans la santé. Il n’est pas clair quel taxe ou impôt le gouvernement choisirait d’augmenter. Un candidat serait la TPS. On se souviendra que cette taxe a été réduite d’un point de pourcentage en 2006 et en 2008, ce qui a porté le taux de 7% à 5%.

À l’est de la rivière des Outaouais, toutes les provinces ont depuis récupéré entièrement l’espace libéré par le gouvernement fédéral. À l’ouest de la rivière des Outaouais, cependant, aucune province ne l’a encore fait, ce qui signifie que la TVH ou son équivalent est plus faible dans ces provinces qu’il y a une douzaine d’années.

Cet état de fait n’est pas le fruit du hasard. Démographiquement, le Canada est formé de deux pays. À l’est de la rivière des Outaouais, les provinces ressentent les effets du vieillissement beaucoup plus fortement que leurs homologues à l’ouest.

De nombreux Néo-Brunswickois s’insurgeraient sans doute contre l’idée de payer plus de TVH. Malheureusement, le Nouveau-Brunswick, avec seulement 2% de la population du pays, pèse très peu sur le calcul politique d’Ottawa. Le reste du Canada atlantique non plus. En fait, la réalité, c’est que plus de 70% de la population du pays vit à l’ouest de la rivière des Outaouais. Le centre de gravité politique, économique et démographique du Canada se déplace vers l’Ouest depuis des décennies.

Le principal outil d’Ottawa pour intervenir dans la santé est le Transfert canadien en matière de santé. Dans le passé, Ottawa fournissait plus d’argent en vertu de ce transfert aux provinces les plus pauvres.

Depuis 2014-2015, cependant, le financement est alloué par habitant. Cela produit l’effet pervers que les provinces les plus jeunes et les plus riches avec des populations en meilleure santé obtiennent un financement qui augmente plus rapidement que celui des provinces les plus pauvres et les plus âgées avec des populations en moins bonne santé. C’est ce qui se produit lorsque nous décidons en tant que nation de traiter l’égalité et l’équité comme étant synonyme.

Si Ottawa choisit d’augmenter davantage les impôts, le Nouveau-Brunswick devrait former un bloc avec les autres provinces de l’Atlantique ainsi qu’avec le Québec pour demander un financement qui reflète les diverses réalités démographiques du pays.

En parlant de transferts fédéraux, la chance a souri au Nouveau-Brunswick au cours des dernières années. Pendant près d’une décennie après la Grande Récession, les paiements de péréquation versés à la province ont à peine bougé; en fait, ils ont diminué en tenant compte de l’inflation. Mais à partir de 2017-2018, ils ont explosé: d’abord, ils ont fait un bond relativement modeste de 3%, puis de 6% l’année suivante et de 8% en 2019-2020. Cette année (2020-21), ils augmenteront de 9%, ce qui représente près de 200 millions $.

Si vous voulez comprendre comment le Nouveau-Brunswick est parvenu à équilibrer ses livres, alors la péréquation est un bon point de départ.

Malheureusement, la chance finit toujours par tourner. La récente explosion des paiements de péréquation est principalement attribuable à un facteur ponctuel, soit la sortie graduelle de l’Ontario des rangs des bénéficiaires de la péréquation.

À un certain moment, l’Ontario recevait près du cinquième des dollars de péréquation. Maintenant qu’elle n’est plus récipiendaire, il reste une part plus importante du gâteau pour les bénéficiaires traditionnels, y compris le Nouveau-Brunswick. Mais la tranche de l’Ontario est maintenant allouée. La taille du gâteau ne grandira que lentement à partir de maintenant.

Somme toute, le Nouveau-Brunswick devra probablement compter davantage sur ses propres ressources dans les années à venir. La province étant déjà fortement endettée et taxée, c’est sur la croissance économique qu’il faudra miser pour faire croître nos revenus.

Bâtir une économie plus prospère devrait être au cœur de nos délibérations alors que nous nous tournons vers l’après-COVID. La réalité, c’est que l’économie du Nouveau-Brunswick bât de l’aile depuis trop longtemps. Le secteur privé au Nouveau-Brunswick a perdu environ 20 000 emplois depuis la Grande Récession.

Entretemps, nous avons ajouté près de 15 000 emplois dans le secteur public, lesquels ont été financés principalement avec notre carte de crédit.

De façon critique, l’avenir du Nouveau-Brunswick est entre les mains du reste du pays. Ce sont les décisions que nous prendrons en tant que Canadiens qui détermineront si le Canada conservera une seule citoyenneté sociale ou si nos systèmes de soins de santé provinciaux raconteront l’histoire de deux pays. Mais les Néo-Brunswickois devront également faire tout ce qui est en leur pouvoir pour gérer efficacement les coûts et faire croître l’économie.

Richard Saillant

Économiste