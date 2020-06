Le 1er juin, le gouvernement a décidé de redécouper la carte du territoire desservi par le ministère du Développement social en remplaçant les huit régions actuelles par quatre grandes zones administratives (nord, centre, sud-est et sud-ouest).

Dans son communiqué de presse, la ministre Dorothy Shephard semble minimiser l’impact d’une telle restructuration en soulignant que la prestation de services ne sera pas touchée.

Nous ne sommes absolument pas de cet avis. Voici ce que nous lui aurions dit si elle nous avait consulté. Nous l’aurions mise en garde contre certains dangers liés à la centralisation.

Ce que nous craignons le plus, c’est que la création de quatre grandes zones pour l’aide sociale fasse partie d’un vaste plan gouvernemental qui consiste à réduire dans les plus petites régions, non seulement l’administration des services sociaux, mais aussi le nombre de bureaux de Service NB, les palais de justice, les services d’urgence, les petites écoles et les autres services destinés aux citoyens.

Tout laisse à croire que le gouvernement s’est inspiré du modèle industriel en centralisant la prise de décision dans les mains de quatre directorats.

L’approche mur à mur est rarement avantageuse en matière de services sociaux et l’éloignement des cadres supérieurs a généralement pour effet de ralentir la prise de décision et d’ajouter des contraintes lorsque vient le temps de revoir les décisions.

Bref, la réforme que le gouvernement a entreprise sera, selon nous, peu propice à l’amélioration de l’aide sociale. À notre point de vue, il aurait été préférable de laisser la structure inchangée.

Claude Snow

Comité des 12

Caraquet