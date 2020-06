Le leadership par et pour le peuple américain

Enfin, le peuple a parlé et il a fait un grand pas! Une première grande étape vers la démocratie réelle. Un tournant dans la justice aux États-Unis.

L’exercice du droit démocratique des Américains de protester, la démocratie directe, si on peut dire, a fonctionné. Le policier qui a assassiné un homme noir vient de recevoir une mise en accusation plus sévère de meurtre au deuxième degré. Les trois policiers complices ont finalement été inculpés.

Depuis un bon moment, nous retenions notre souffle à nous demander comment plus bas les États-Unis d’Amérique allaient s’enfoncer. Nous étions bouche bée devant une nation en rage, en désarroi.

George Floyd a été assassiné en pleine rue de Minneapolis, menotté, maintenu au sol par le genou d’un policier blanc, pressé sur sa gorge pendant huit minutes, pour bien s’assurer qu’il soit mort étouffé. Ce crime de trop a mis le feu aux poudres dans une démocratie malade.

Les gens ont raison de descendre dans la rue pour dénoncer ce crime odieux. Du racisme clair et net par des agents, supposément de la paix, corrompus, qui sont tenus de faire respecter l’ordre et la justice, pas d’assassiner un homme en pleine rue, comme une bête. Honte à n’importe quelle société qui permet ce genre de barbarie. Honte à ce pays qui se targue d’être la plus grande et la meilleure démocratie au monde!

On sait bien qu’aux États-Unis l’argent et le pouvoir sont érigés en Dieu et qu’une partie de la population américaine est prête à fermer les yeux sur n’importe quel idiot, renier ses principes et valeurs, pourvu qu’il soit milliardaire.

Évidemment, on ne peut blâmer directement le président Trump pour l’assassinat de cet homme. Cependant ses propos racistes et ses 18 000 mensonges continuent d’enflammer, de détruire le climat et le contrat social américain depuis qu’il est au pouvoir. Comme il cherche l’attention, il utilise toujours des slogans tout faits et mensongers pour polariser, diviser les gens et créer le chaos, sa marque de commerce. Il incite à la division et la violence avec son fameux «quand le pillage commence, les fusils tirent». Il salit tout ce qu’il touche, dernièrement la bible devant l’Église épiscopalienne St. John, un geste dénoncé par l’évêque responsable de cette église.

On sait que les Américains, comme les Canadiens, jouissent du droit de parole et de manifestation pacifique. Ces protestations donnent une voix à ceux qui n’ont en pas. Des foules diversifiées, unifiées et de toutes les couleurs. Des jeunes, en majorité, qui vont changer ce pays, tous unis dans la colère et la souffrance. Ils ont raison de descendre dans les rues. Aujourd’hui c’est M. Floyd qui a été assassiné par des policiers, demain ça sera quelqu’un d’autre, si rien ne change. Ne dit-on pas que la démocratie est le gouvernement par le peuple et que les élus sont des représentants du peuple? Si les citoyens trouvent que les systèmes policier et de justice ne fonctionnent plus, ils ont le devoir de protester, car autrement rien ne va s’améliorer. Cela est rassurant de savoir qu’il y a encore de l’espoir pour la démocratie.

On sait que le président de nos malheureux voisins du sud est un bouffon élu par des concitoyens qui pensent comme lui et surtout, qui ont des intérêts fiscaux, financiers ou autres pour le garder là afin de continuer à s’enrichir sur le dos du bon peuple.

Notre premier ministre Justin Trudeau est resté sans voix, pendant 20 secondes, lorsqu’on lui a demandé de commenter les paroles incendiaires du président des USA.

Je le comprends. C’est tellement gros, terrible, irresponsable et dangereux. C’est ni plus ni moins une incitation à la violence contre le peuple américain proférée par le leader de la supposée première démocratie au monde, le phare dans la nuit, mais c’est maintenant la nuit dans le phare.

M. Trudeau a raison d’être prudent dans ses propos. Il marche sur une corde raide mince qui peut casser à tout moment avec des répercussions pour nous, bien plus graves que nous pouvons nous imaginer.

Les États-Unis sont à la croisée des chemins. Le monde est à un moment charnière de son histoire comme au moment des deux guerres mondiales ou de la Grande Dépression des années 30. Ajoutons la COVID-19 et notre vie, telle que nous l’avons connu, n’existe plus. Aucun retour à l’arrière possible. Il faut juste s’adapter à une nouvelle réalité.

Malgré toute cette laideur, ce racisme, ces inégalités, je crois que le peuple américain n’a pas fini de nous étonner. J’ai l’intuition qu’il va trouver sa source, qu’il va réinventer le système, qu’il va utiliser son leadership pour retrouver sa voie, puisque le leadership du président est corrompu.

C’est quand même quelque chose de voir ces grandes foules, pour la majorité pacifique, à travers ce grand pays, avec les mains en l’air ou à genoux pour réclamer justice et simplement dire qu’on en peut plus, qu’on souffre et qu’il faut que ça change.

Espérons que nous assistons enfin à un changement de culture fondamentale aux États-Unis. Nos cœurs, nos pensées et nos prières sont aussi avec nos voisins, amis et même des membres de notre famille de l’autre côté de la frontière qui souffrent et qui tentent d’améliorer leur sort.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet