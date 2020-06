Porter ou ne pas porter un masque?

Oui, je le ferai, non pas parce que je suis un mouton aveugle qui ne peut pas prendre ses propres décisions, mais parce je suis une personne sympathique et compatissante envers les autres.

Je porterai mon masque avec fierté et honneur afin de protéger les vieillards puisque leur système immunitaire n’est plus aussi fort que quand ils travaillaient pour nous assurer un futur.

Je le porterai pour les familles d’enfants qui ont une déficience immunitaire.

Je le porterai pour les personnes qui ont déjà des problèmes de santé qui rendrait difficile pour eux de combattre ce virus.

Je le porterai pour ceux qui vivent des crises de santé mentale et de peur incontrôlable face à cette pandémie.

Finalement, je le porterai comme signe de solidarité et de respect pour tous ceux qui ont déjà souffert émotionnellement par la perte d’un de leurs proches ou qui ont physiquement souffert eux-mêmes.

Quand on fait partie d’une société, on a tous notre rôle à jouer pour assurer le bien-être et la sécurité de tous dans nos communautés.

Et si porter un masque là où la situation le requiert peut sauver une vie ou éviter des dommages physiques à quiconque, moi je suis bien content de faire cette petite part qui comporte très peu d’inconvénients quand on prend le temps d’y penser.

Il ne faut pas laisser la peur et notre angoisse face à cette situation incontrôlable nous définir, le virus est l’ennemi contre lequel nous luttons, pas nos voisins.

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc