Depuis l’apparition du coronavirus, des compagnies et des associations ont entrepris de confectionner des masques pour nous protéger contre ce virus qui nous guette.

Une tendance qui se dessine est celle de fabriquer des masques attrayants qui se vendent comme des petits pains chauds. Je ne vois pas de mal à cela. Je me questionne cependant au sujet des modèles utilisés.

Une compagnie de l’Ontario fabrique des masques en s’inspirant du drapeau canadien. Plus récemment, une association acadienne à but non lucratif située au Québec a mis en vente sur Facebook des masques représentant notre drapeau acadien.

Or, comme on le sait, il existe un protocole pour assurer le respect de notre drapeau canadien.

Je me demande si cela est digne pour nos drapeaux canadien et acadien que de servir de masques qui seront portés sur notre visage et plus précisément sur notre nez. Cette pratique commerciale ne donne-t-elle pas à penser que nos drapeaux sont de simples mouchoirs pour se moucher?

Émile Richard

Bouctouche