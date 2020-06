La vie poursuit son oeuvre et fait appel à la créativité, même en pandémie. J’apprécie le cadeau de chaque jour en respirant l’air frais jusqu’à ce que la joie m’effleure.

Je me lève chaque matin en faisant attention de ne pas tout garder en dedans, comme dit le message des médias. J’apprends que nous sommes devenus responsables de ceux que nous aimons et même de ceux que nous aimons moins.

Dans mon confinement, j’écris un texte sur la mort, un regard sur l’achèvement de la vie. S’il est publié, ce sera mon 12e ouvrage.

Chaque semaine, j’écris quelques lettres de consolation à mes amis éloignés et je place des appels téléphoniques aux plus proches. Il m’arrive de préparer un repas au homard à une personne ayant de la difficulté à se servir de ses mains. J’ai conduit un vieillard à l’hôpital.

Je marche le plus souvent possible en méditant. Je prends davantage soin de moi en allant moins vite dans mes gestes et mes déplacements. Surtout, je ne prends plus les choses de la vie comme avant.

À quelques minutes de mon logement, il y a une passerelle, près de l’eau, en plein air; je réfléchis.

Le matin de mon anniversaire, j’étais seul et je pensais à la chance d’être en santé, âgé de 85 ans. Je pensais à ceux qui m’ont donné la vie. Papa et maman sont décédés dans la cinquantaine de leur vie, laissant 12 enfants orphelins.

En regardant tout ce que j’ai, oubliant ce que je n’ai pas eu, je me sens comme un homme riche, même si je vis avec ma pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti.

Je suis en état de remerciement afin de vieillir sans regret et sans avoir peur de l’avenir, en évitant de pleurer sur mes souvenirs pénibles. Avec un âge avancé, j’ai encore le temps de vivre heureux en donnant sans attendre en retour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir en étant content de soi, et quand viendra le dernier jour, le point de non-retour, ce ne sera qu’un au revoir!

Léon Robichaud

Shippagan