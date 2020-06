Des réformes qui ne profitent qu’à l’administration

Au cours des 20 dernières années, le gouvernement provincial, qu’il soit dirigé par les libéraux ou les conservateurs, a mis en place des réformes dans plusieurs ministères. Nous en avons vécu en éducation, en santé et dernièrement en développement social.

Ces réformes avaient toujours comme objectif d’augmenter l’efficacité et de remettre les épargnes dans le système. On nous promettait que l’élève ou le patient serait le gagnant de ces réformes.

Le problème de ces changements est que nous n’avons jamais eu d’études faites sur la situation que nous voulions changer et encore moins de preuves que les changements effectués avaient donné les résultats promis: des épargnes et des réinvestissements dans le système.

Nous avons une seule certitude, c’est que le côté administratif en a profité. Nous avons de plus en plus de postes administratifs en santé et en éducation et ce sera la même chose en développement social.

Le gouvernement Higgs a profité de la pandémie pour imposer cette réforme au sein du ministère du Développement social sans préavis et sans consultation. Quelle étude a établi que quatre superstructures allaient être plus efficaces que les régions que nous avions pour le client: aucune!

Le gouvernement abolit les directions locales comme les directions d’hôpitaux ont été abolies. Nous verrons probablement les nouveaux responsables des quatre postes «régionaux» recevoir un titre gonflant comme l’équipe de leadership en santé avec des vice-présidences de ceci et de cela!

Le fonctionnaire au niveau local et le client auront-ils plus de ressources? Ce n’est pas certain, mais une chose est certaine, ça prendra plus de temps pour obtenir une autorisation et encore plus pour infirmer une décision qui va contre l’intérêt du client.

Avant de mettre en place une réforme, nous devrions avoir une étude factuelle par la vérificatrice générale de la situation et surtout une évaluation des effets de ces réformes.

La vérificatrice générale est indépendante et elle a selon moi plus de crédibilité que les ministres et les hauts fonctionnaires.

Jacques Verge

Dieppe