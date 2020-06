La fin de la suprématie américaine dans le monde?

Un micro-organisme bouleverse les données de la planète. Parti de la Chine en décembre 2019, il s’est propagé à la vitesse de la lumière sur tous les continents. Cependant, l’Europe et l’Amérique en sont les plus durement touchées avec plus de 90% des infectés et des décès. Ce qui se passe à l’heure actuelle était totalement imprévisible. L’analyse de ses enjeux géopolitiques passionne les experts en Relations internationales. Cependant, aucun d’entre eux n’avait prévu les bouleversements en cours pas même à travers de possibles scénarios.

Une nouvelle ère s’abat sur le monde marquée par la fin de l’utopie du «village global» de Mcluhan, le rejet de l’unipolarité et l’affirmation de la multipolarité. Eu égard à ces éventuelles mutations, en quoi la crise de la COVID-19 peut-elle affecter les rapports de force entre les puissances, désagréger les systèmes d’alliances entre ces dernières et favoriser le rééquilibrage des rapports de force à l’échelle planétaire?

Les relations cordiales entre l’Europe et l’Amérique du Nord sont mises à l’épreuve. La COVID-19 a déchiré le tissu fraternel du monde occidental, désagrégé les réseaux d’alliance et démasqué l’hypocrisie de la solidarité. Le président Donald Trump, principal leader du bloc occidental, a relâché au début de la crise tous ses alliés européens qui se noyaient dans la catastrophe sanitaire. Il a fermé ses portes à l’Europe entière, se concentrant sur les problèmes internes pour essayer de trouver des réponses appropriées qui non seulement tardent jusqu’à présent à venir, mais s’aggravent avec les agitations sociales nées de l’indignation de la société américaine et du monde entier après l’assassinat odieux de l’afro-américain, George Floyd, par des policiers blancs.

Le capitalisme, ce système économique fondé sur la propriété privée des moyens de production et surtout caractérisé par une logique d’accumulation sans fin du capital, montre ses limites. En tant que source de misère pour les travailleurs et d’inégalités sociales, il alimente l’opportunisme et l’égoïsme et, ce faisant, il contribue à détruire les liens de solidarité, le tissu social et le bien-être de l’homme au bénéfice du capital.

Dans les grandes sociétés capitalistes occidentales, les puissances rivalisent en termes de budget militaire, et ce, au mépris des recherches dans le domaine de la santé. Dans ces sociétés, des maladies légères comme la grippe font silencieusement des ravages chaque année (650 000 décès en 2018, selon l’OMS).

Pourtant, Donald Trump, voulant garder l’avance de son pays sur les autres puissances rivales, a créé une nouvelle unité au sein de l’armée américaine baptisée «armée de l’espace», et il a ajouté cette année 22 milliards $ au budget de l’armée passant de 716 milliards $ (2019) à 738 milliards $ (2020), ce qui représente 16 fois plus que celui de la Russie et presque le budget de tous les pays du monde cumulé.

Paradoxalement, la révolution cubaine, étouffée et boycottée depuis sa genèse par les USA et tout le bloc capitaliste occidental, est à l’honneur dans le monde. Au lieu d’une armée classique avec des fusils meurtriers, des porte-avions et des chars, Cuba construit une armée plus utile à l’humanité, celle des blouses blanches avec des stéthoscopes et des tensiomètres pour sauver des vies. Il avait déployé sa flotte en Afrique de l’Ouest en 2015, dans la bataille contre l’Ebola.

Cette année encore, son armée est présente dans plus d’une trentaine de pays, dont l’Italie et la France. Ne peut-on pas alors considérer cette pandémie comme le signe du nouvel ordre mondial qui basculerait le monde à gauche?

La pandémie fait tomber les masques de l’Union européenne. Ce que la France et l’Allemagne, les deux principaux ténors de l’intégration européenne, ont pris un demi-siècle à construire est remis en question par ce micro-organisme.

Devant l’ampleur de la catastrophe sanitaire au début du mois de mars, tous les pays membres de l’Union ont fermé leurs portes à l’Italie en dépit de son statut de nation fondatrice de cet espace d’intégration. Elle est laissée seule au mépris de la philosophie de l’UE qui est «la solidarité des peuples». C’est pour dissimuler l’ampleur de cette hypocrisie que l’ancien premier ministre français, Manuel Valls, déclarait l’Europe pourrait «mourir par absence de solidarité» face à la crise de COVID-19.

Le principe de solidarité est passé au second rang au profit de la survie individuelle. Car, chaque État définit ses propres stratégies, met en œuvre ses propres plans d’action, pour faire face à la pandémie.

Où est passée cette Europe unie dont se vantaient les fondateurs?

Le village global et la mondialisation mis à l’épreuve

Cette crise sanitaire fait tomber les illusions du village global et montre les limites de l’optimisme des défenseurs de la mondialisation de l’économie libérale.

Les frontières qu’on croyait être supprimées refont surface comme on l’a vu dans le cas de l’Union européenne. Les espaces d’intégrations économique et commerciale sont encore défaillants, la circulation des hommes et des femmes reste bloquée, le transport international des marchandises est considérablement réduit, le transfert des capitaux ralentit.

La crise du Coronavirus survient à un moment où les tensions entre Pékin et Washington sont à leur paroxysme. Pour essayer de faire oublier l’origine de cette crise, les avions et les navires chinois bourrés de fournitures médicales déversent des marchandises partout dans le monde et même aux USA, restés impuissants devant les parades de la rivale asiatique.

C’est pour la première fois, en plus de 50 ans, que l’Amérique n’exerce aucun leadership dans une crise de portée mondiale et se trouve dans le camp des victimes. Par rapport à ce virus qui s’est propagé à la vitesse de la lumière dans le reste du monde, Donald Trump, en panne d’idées et de plan d’action, se lance dans un combat stérile contre le déploiement des blouses blanches cubaines à l’extérieur et contre «la révolution chaviste». Ne pourrait-on pas interpréter son inertie comme la fin de la suprématie américaine dans le monde ou un changement de paradigme dans les Relations internationales américaines?

Bleck Desroses

Professeur d’histoire et de géopolitique

Université américaine des sciences modernes

Port-au-Prince, Haïti