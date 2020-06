Vendredi, les chefs de la nation Wolastoqey du Nouveau-Brunswick ont lancé un appel en faveur de la création d’un comité indépendant chargé d’examiner les préjugés systémiques à l’encontre des populations autochtones dans les systèmes de police et de justice pénale du Nouveau-Brunswick.

Nous sommes troublés par la déclaration tonitruante et condescendante publiée en réponse à notre appel par le gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, samedi. Nous rejetons l’affirmation du ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick selon laquelle le gouvernement a «déjà entamé un dialogue avec les dirigeants autochtones» sur le sujet du racisme et des préjugés dans nos systèmes de justice pénale et de police.

Nous voulons également assurer une surveillance adéquate et veiller à ce que l’examen de cette tragédie soit effectué avec toute la diligence requise et nous avons besoin d’un examen indépendant plus large qui intègre le point de vue des autochtones. Celui-ci devra s’attaquer aux préjugés systémiques.

Le cabinet provincial a le pouvoir, en vertu de l’article 2 de la Loi sur les enquêtes, «de mener une enquête sur toute question qui a trait au bon gouvernement de la province, à la conduite de quelque partie des affaires d’intérêt public, à l’administration de la justice, ou à toute question… d’intérêt public».

En utilisant ce pouvoir, le gouvernement pourrait nommer des experts autochtones et des experts juridiques pour superviser une enquête systémique de manière impartiale. Les non-autochtones n’ont tout simplement pas l’expérience nécessaire pour mener une enquête impartiale sur de telles questions.

Les circonstances de la mort de Chantel Moore sont tragiques, mais ces problèmes systémiques sont plus profonds que cela. Seul un processus véritablement indépendant donnera à la population l’assurance que l’enquête a été menée de manière complète et équitable.

Trop, c’est trop. Ce n’est pas le moment d’attendre un processus prédéterminé pour ignorer les problèmes systémiques qui entraînent un traitement inégal et la mort des autochtones dans notre province et dans tout le pays.

Notre peuple a participé à des enquêtes nationales et nous avons entendu les paroles prononcées par les gouvernements. Pourtant, on en revient toujours au point atteint cette semaine. Il faut que cela change.

Ceux et celles qui appartiennent à notre peuple sont l’objet de surveillance policière excessive, sous-desservis en tant que victimes et risquent davantage d’être condamnés et emprisonnés. La province a la responsabilité d’agir et de s’attaquer au racisme systémique dans le système judiciaire. Nous devons mettre fin à cette discrimination.

Il ne suffit pas que le ministre et ses collègues du cabinet prétendent que le dialogue est en cours alors qu’il ne l’est pas; qu’un processus est impartial alors qu’il ne l’est pas; et qu’ils disent aux dirigeants autochtones de s’asseoir et d’attendre pendant que nos communautés continuent de souffrir à cause d’un système brisé. Une justice retardée est une justice refusée.

Nous demandons que des mesures soient prises maintenant. Nous demanderons au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, de mettre fin à l’indifférence de son ministre et de faire en sorte que des mesures soient prises immédiatement.

Les vies autochtones sont importantes.

Chef Ross Perley, Neqotkuk (Tobique)

Chef Alan Polchies Jr., Sitansisk (St. Mary’s)

Chef Patricia Bernard, Matawaskiye (Madawaska)

Chef Shelley Sabattis, Welamukotuk (Oromocto)

Chef Gabriel Atwin, Pilick (Kingsclear)

Chef Tim Paul, Wotstak (Woodstock)