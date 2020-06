Des conditions de vie moins qu’appropriées

Alphonse Dionne

Président

Fédération des Citoyen(ne)s Aîné(e)s du Nouveau-Brunswick

Monsieur le premier ministre Blaine Higgs, il est bien connu que le domicile est le meilleur endroit pour se remettre d’une maladie, vieillir en toute sécurité et mourir en dignité. Chaque année, la demande de soins à domicile augmente, en particulier chez les Canadiens de plus de 65 ans. Malgré cela, l’accès à des soins à domicile de haute qualité et financés par les fonds publics n’est pas uniforme à travers le Canada. Notre objectif n’est pas seulement pour notre province d’améliorer l’accès aux soins à domicile, mais aussi de réduire l’utilisation inutile de ressources coûteuses en soins actifs.

Il y a des avantages à améliorer les soins dans la communauté, les soins à domicile et les soins de santé mentale, pour mieux répondre aux besoins des patients plus près du domicile et en dehors des établissements.

Ce financement doit également tenir compte de la démographie et de la santé de la population. Cette approche devrait s’attaquer aux inégalités dans des régions comme le Canada Atlantique, où actuellement une sur cinq est une personne âgée.

Notre souhait serait que le gouvernement finance un programme pour faciliter le processus, afin que tous les Néo-Brunswickois qui souhaitent rester chez eux puissent obtenir de l’aide pour les activités de la vie quotidienne et/ou des soins de santé à domicile nécessaires pour qu’ils le fassent pour aussi longtemps qu’ils le désirent. Leurs familles sont les meilleures pour leur fournir les services les plus fiables et de la plus haute qualité disponible.

À la suite des rapports des militaires envoyés pour aider dans les foyers pour personnes âgées du Québec et de l’Ontario, nous constatons que dans de nombreuses régions, les conditions de vie sont moins qu’appropriées. On pourrait presque dire que de nombreuses personnes âgées vivent dans des entrepôts où leurs soins peuvent être extrêmement négligés. Nous restons convaincus que l’absence d’inspections, et le fait que de nombreux foyers pour personnes âgées soient avertis au moins une semaine à l’avance avant qu’une inspection soit effectuée n’aident certainement pas. Ceux-ci devraient se produire sans avertissement, comme ils le font pour les services de garde d’enfants.

Si les membres de la famille recevaient une rémunération raisonnable pour garder leurs parents à la maison, plus de gens seraient prêts à le faire. De nombreux membres de la famille (parenté) doivent quitter leur emploi pour aider leurs parents. Étant donné que la plupart des couples dépendent désormais de deux salaires, aucun des conjoints ne peut rester à la maison pour s’occuper de ses parents âgés.

Les Néo-Brunswickois se soucient du vieillissement de la population et apprécient la contribution des aînés à l’édification de la province dans laquelle nous vivons. Les aîné(e)s ont tant donné qu’ils méritent mieux. L’intérêt des personnes âgées devrait être primordial pour le gouvernement et les citoyens du Nouveau-Brunswick.

Nous souhaitons également soutenir la Coalition pour les Droits des Aîné(e)s et des Résident(e)s des Foyers de Soins qui exige une action immédiate et prévient que la vie des personnes âgées a été directement affectée par l’incapacité du gouvernement à agir pour les protéger avec des protocoles de sécurité appropriés.

Par conséquent, nous appelons le gouvernement Higgs à agir immédiatement sur les points suivants:

1. Une enquête publique sur la situation de Campbellton (il y a tellement de rapports contradictoires qui doivent être clarifiés.)

2. Qu’il soit obligatoire pour tous les travailleurs de soutien de travailler dans un seul établissement de soins.

3. Que les protocoles de sécurité pour tous les établissements de soins de longue durée soient appliqués.

En terminant, nous voulons renforcer le fait que les aînés préfèrent rester chez eux le plus longtemps possible. De nombreuses personnes âgées aimeraient que leur famille et leurs proches les aident; mais ces personnes ont besoin de moyens de subsistance pour rester à la maison avec leurs parents. Nous sommes également convaincus que les dépenses liées aux soins à domicile représenteraient beaucoup moins que les soins à domicile. Sachant que cette solution n’est pas la meilleure pour tous, nous appuyons également La Coalition dans sa demande concernant les foyers de soins.

Nous comptons 15 000 membres représentés par un conseil d’administration prêt à discuter et travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses, mais nous voulons absolument participer à la discussion. Nous nous rendons compte que le moment n’est pas exactement le meilleur avec la pandémie, mais étant donné que nous avons un premier décès et plusieurs nouveaux cas au Nouveau-Brunswick associés à un foyer de soins, nous sommes également conscients de l’importance de vivre et de mourir avec nos proches à nos côtés.