L’AAAPNB se retrousse les manches

Philippe Beaulieu

Président de l’AAAPNB

Carmen Gibbs

Directrice générale de l’AAAPNB

Depuis le tout début de cette crise reliée à la COVID-19, l’Association des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) est en mode action pour s’assurer que l’ensemble de l’écosystème des arts et de la culture ne sombre pas.

Notre mandat premier est de défendre les artistes professionnels, mais en cette période de crise, nous avons décidé d’élargir nos actions pour que l’ensemble du secteur puisse bénéficier de leurs retombées. Le travail des artistes est intimement lié aux salles de spectacles, aux plateaux de tournage, aux manifestations artistiques, et ces derniers ne seraient rien sans les artistes!

Depuis le début, l’Association a joué son rôle auprès du gouvernement provincial et fédéral pour s’assurer que les artistes professionnels et les travailleurs et les travailleuses culturels, par exemple les gérants d’artiste, les directeurs et directrices artistiques, les techniciens ainsi que les employés d’organismes artistiques et culturels, aient accès aux différentes prestations d’urgences mises en place.

Tout l’écosystème des arts et de la culture s’est arrêté du jour au lendemain comme dans de nombreux secteurs, mais la reprise des événements, spectacles, manifestations artistiques, etc. risque de prendre beaucoup plus de temps.

De plus, dans la phase aigüe de la crise, l’Association s’est donné aussi comme objectif d’informer les artistes sur les programmes disponibles pour qu’ils puissent survivre le mieux possible pendant cette crise. Nous avons également offert de l’aide aux artistes, soit par le biais de contacts personnalisés soit par des réunions en ligne offertes à ceux et celles qui en avaient besoin.

L’AAAPNB poursuit son travail auprès des décideurs pour que les artistes et travailleurs culturels puissent continuer à toucher la Prestation canadienne d’urgence tant et aussi longtemps que la relance n’aura pas été complètement effectuée.

De plus, l’AAAPNB maintient sa collaboration avec les gouvernements pour trouver des solutions pour qu’il y ait une reprise des activités et que les arts et les artistes occupent les espaces publics.

Dans les prochaines semaines, l’Association participera à un comité de réflexion (think tank) avec le gouvernement provincial pour mettre en place des mesures qui permettront la reprise des activités à court terme. Nous voulons également proposer la mise en place d’un plan d’action qui aura comme objectif de relancer et soutenir notre milieu durement touché.

L’AAAPNB a proposé au gouvernement fédéral de faire un exercice similaire pour s’assurer que la relance économique soit adaptée à nos communautés.

Nous avons relevé nos manches et avons passé à l’action pour que les gens et les communautés retrouvent un semblant de normalité dans leurs activités quotidiennes et que les artistes puissent nous nourrir de leur créativité.