L’idée d’une bulle atlantique

John Wishart

Président-directeur général de la Chambre de commerce pour le Grand Moncton

L’impact du coronavirus sur la santé publique et notre économie a été rapide et dramatique. Des termes comme «auto-isolement», «suivi des contacts», «confinement de 14 jours» et «la nouvelle anormalité» font désormais partie de notre vocabulaire de tous les jours. Alors que nous envisageons un été incertain, une phrase de plus peut s’ajouter, soit «la bulle atlantique».

L’idée de base est que le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ont fait suffisamment de travail pour contenir le virus afin que nous puissions rouvrir lentement et prudemment nos frontières provinciales pour permettre la circulation des biens et des personnes. Le premier ministre de l’Î.-P.-É. Dennis King a déclaré cette semaine que les provinces envisageaient ce changement des restrictions aux frontières au début juillet.

La décision de créer ou non une bulle atlantique repose sur la façon d’équilibrer deux impératifs: réduire les risques pour la santé publique et les dommages continus à notre économie. Après une bataille de trois mois avec COVID-19, les quatre provinces ont fait un travail admirable en diminuant la courbe.

Même si le risque pour la santé publique peut paraître – et l’accent doit être mise sur ce mot – amoindri, le risque et les dommages à nos économies provinciales demeurent omniprésents.

Le Conseil économique des provinces de l’Atlantique estime que l’économie de la région s’est contractée de 20% au deuxième trimestre de 2020. Nos provinces de l’Atlantique exportent pour 10 milliards de dollars de biens et services dans les quatre provinces. Près de 2700 entreprises opèrent dans plus d’une des quatre provinces. Nos économies sont inextricablement liées et ce lien a été effiloché, sinon rompu, pendant la pandémie.

L’interdépendance de nos économies ne peut être plus importante que dans le secteur du tourisme. Le Conseil économique des provinces de l’Atlantique estime que les touristes des autres provinces de l’Atlantique représentent 48% des visiteurs de la Nouvelle-Écosse et environ 33% des visiteurs de l’extérieur du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a souligné l’importance de séjourner chez nous cette année. Il y a certainement des arguments à faire valoir pour un tourisme au sein de la province, mais cela ne suffira pas à sauver la plupart des opérateurs touristiques, qui dépendent d’une zone d’attraction beaucoup plus grande de visiteurs.

Le tourisme est un secteur important des affaires, représentant 2,6 milliards de dollars par année pour la Nouvelle-Écosse, 1,3 milliard de dollars pour le Nouveau-Brunswick, 1 milliard de dollars à Terre-Neuve-et-Labrador et 500 millions de dollars pour l’Île-du-Prince-Édouard. Combien de ces dépenses annuelles peuvent être sauvées signifiera la différence entre la survie et la fermeture pour de nombreux opérateurs.

Un récent sondage de l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick (AITNB) a demandé aux exploitants d’entreprises touristiques de prévoir les trois prochains mois et d’évaluer leurs risques; 43% ont indiqué qu’ils ne pourraient pas ouvrir pour l’été. Les ventes de séjours pour la province jusqu’à la fin avril montrent une tendance sombre, avec des taux d’occupation de seulement 27% en mars et de 10% en avril.

Une autre enquête de MQO Research démontre le danger d’une stratégie touristique conçue uniquement pour le Nouveau-Brunswick. Le sondage auprès de 800 personnes des quatre coins du Canada atlantique en mai a montré que 93% des répondants ont annulé leur projet de vacances cette année.

L’enquête a révélé que 49% des répondants du Nouveau-Brunswick qui ont annulé des vacances importantes sont plutôt susceptibles ou très susceptibles de passer des vacances d’une nuit dans la province. Le nombre de vacanciers qui réorientent leurs dépenses de vacances à l’intérieur de la province semble être une victoire pour l’industrie touristique, mais il y a une mise en garde.

Le même sondage a révélé que les dépenses moyennes prévues pour les séjours au Nouveau-Brunswick sont de 316$, comparativement à 735$ pour les vacances ailleurs au Canada atlantique et à 4700$ pour les principaux voyages à l’étranger. Il y a peut-être plus de Néo-Brunswickois en vacances chez eux, mais ils dépenseront moins que les visiteurs de l’extérieur de la province.

Il y a beaucoup d’aspects qui comptent en ce qui concerne les décisions reliées aux dépenses de vacances pour les milliers d’entreprises et les 36 000 emplois au Nouveau-Brunswick qui dépendent des sommes dépensées dans le tourisme chaque été. Avec la saison des bateaux de croisière annulée pour l’année, peu ou pas de voyageurs internationaux et de visiteurs des marchés traditionnels comme le Québec, l’Ontario et le nord-est des États-Unis, nous devons maximiser les dépenses touristiques dans la région de l’Atlantique.

Malgré l’inquiétude persistante concernant les cas dans le nord-est, le Nouveau-Brunswick a bien géré la crise de santé publique de la COVID-19. Nous devons maintenant imposer cette même rigueur basée sur les données à la réouverture de notre économie.

Cela signifie envisager d’ouvrir nos frontières avec nos voisins de l’Atlantique et de créer une bulle atlantique étroitement surveillée qui profite aux quatre provinces dès que cela sera possible.