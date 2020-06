«On parle souvent de réconciliation avec les peuples autochtones. C’est bien beau de participer à des pow-wow, mais ça ne suffit pas.»

J’ai pigé ces deux phrases dans le commentaire du journaliste chevronné, Pascal Raiche-Nogue dans l’Acadie Nouvelle du 15 juin.

Les médias et les personnalités politiques, tant provinciales que fédérales, parlent abondamment ces derniers temps de racisme systémique dans la police ainsi que dans le système judiciaire à l’endroit des Autochtones.

Je vous avoue que la majorité des gens ne comprennent pas ce que veut dire l’expression racisme systémique», même si c’est une expression fort populaire de nos jours. Les politiciens l’utilisent régulièrement. Ce sont des mots qu’on utilise pour démontrer les injustices envers les peuples autochtones ou encore les Noirs.

Je comprends que les gouvernements du Canada veulent faire quelque chose pour arrêter les préjugés racistes ainsi que la violence à l’endroit des Autochtones. Deux Autochtones sont décédés au cours des dernières semaines au Nouveau-Brunswick, sous les balles de la police. J’espère qu’une enquête en profondeur nous révèlera ce qui est arrivé.

Sommes-nous vraiment racistes et avons-nous des préjugés vis-à-vis les Autochtones dans notre province? Certaines personnes vous diront que oui. D’autres affirmeront que nous ne le sommes pas.

Lorsque nous étions enfants, pour nous les Autochtones, c’étaient des sauvages. Nous avions appris cette expression dans notre milieu de vie. Aujourd’hui, je ne suis pas fier d’avoir autrefois utilisé cette expression. Puis nous avons commencé à appeler les Autochtones, des Indiens. Donc, des personnes qui vivaient dans des Réserves indiennes.

La Loi sur les Indiens au Canada existe depuis 1876 et elle a été amendée à différentes reprises. Cette loi canadienne régit bien des questions pour les personnes qui vivent dans les réserves, et hors réserves, etc. Mais cette loi est loin de régler les problèmes que connaissent les Autochtones de nos jours.

Marcel Arseneau

Moncton