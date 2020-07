Il ne suffit pas de soigner le corps, il faut aussi soigner l’âme

Nous, les familles des résidents des établissements longue durée, avons largement contribué à éviter la propagation du coronavirus.

Le 4 juin dernier, Blaine Higgs a annoncé que les visites avec distanciation seraient permises à l’extérieur. Nous n’avons pu profiter de ce privilège, l’administration du foyer nous disant qu’elle n’était pas prête.

Il y a maintenant près de quatre mois que nous n’avons pas pu voir notre mère sauf à travers une vitre. Je lui ai dit «Maman, c’est pour vous qu’on fait ça, pour vous protéger.» Elle m’a répondu; «Raymonde, à mon âge (100 ans et presque 9 mois) ce n’est pas de la protection dont j’ai besoin, mais de voir mes enfants.»

C’est presque inhumain. Ma soeur a réussi à voir notre mère à l’intérieur pour 30 minutes, juste une fois tous les 14 jours. Ma crainte c’est qu’il y ait une nouvelle vague comme prévu et que nous ne puissions plus jamais prendre Maman dans nos bras.

Ces personnes vulnérables (comme ils les appellent) ne mourront pas de la COVID-19, mais de solitude et de tristesse. Quel temps précieux nous perdons.

En terminant, je tiens à remercier les employés pour leur dévouement et leurs bons soins. Ce sont des anges et je les remercie. Bon courage, Maman, ne nous lâchez pas, on vous aime.

Raymonde Landry

Fille d’une résidente de la Villa Beauséjour de Caraquet

North Tetagouche