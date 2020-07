Que se passe-t-il dans notre pays?

Né d’une tragédie humaine, le mouvement Black Lives Matter a causé un choc à notre conscience collective. Les structures traditionnelles qui ont permis au racisme de s’épanouir sont en train d’être réexaminées de manière critique et, espérons-le, modifiées.

Ici au Canada, la vérité, c’est que nous savons depuis un certain temps déjà où le système manque à ses engagements envers les minorités raciales et ce qu’il faut faire pour y remédier.

L’état des communautés autochtones au Canada en est un bon exemple. Des centaines d’études, de documents de recherche et de rapports gouvernementaux ont été rédigés, du Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones en 1996 au Rapport final de la Commission de vérité et réconciliation en 2015, sans oublier, plus récemment, le Rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, publié en 2019.

Le Rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) est formulé non pas en termes de recommandations, mais d’appels à l’action, qui, au nombre de 94, abordent toutes les facettes de la vie des Autochtones et s’adressent à tous les ordres de gouvernement et d’institutions. Pourtant, le gouvernement tarde à agir.

Le Rapport de la CVR conclut que le Canada a refusé aux peuples autochtones le droit de participer pleinement à tous les aspects de la vie canadienne. Il explique comment le Canada a séparé les enfants de leurs parents pour les envoyer dans des pensionnats, où beaucoup ont été maltraités et sont même morts.

Ces mesures s’inscrivaient dans une politique gouvernementale cohérente et publiquement déclarée visant à éliminer les Autochtones en tant que peuples distincts et à les diluer contre leur gré dans le courant dominant. Selon Duncan Campbell Scott, l’homme qui était à la tête du système des pensionnats à son plus fort, dans les années 1920, «notre objectif est de poursuivre le travail jusqu’à ce qu’il n’y ait plus un seul Indien au Canada qui n’ait pas été absorbé par la société».

Cet objectif a été réitéré dans le Livre blanc de 1969 du gouvernement fédéral, qui visait à abolir le statut d’Indien et à éliminer les traités que les gouvernements britannique et canadien avaient négociés avec les Premières Nations.

Certains diront que c’est de l’histoire ancienne. Ils se trompent. Les pensionnats ont fonctionné jusqu’en 1996, année où le dernier d’entre eux a enfin fermé ses portes, laissant derrière eux de profondes séquelles ainsi qu’une mentalité qui continue à façonner nos institutions canadiennes. Comme l’a déclaré Mme Jocelyn Thorpe, professeure à l’Université duManitoba, «parfois, nous parlons de l’histoire comme si l’histoire faisait réellement partie du passé […] Mais l’histoire, c’est le processus par lequel les structures de notre présent se mettent en place».

C’est dans ce contexte que la Gendarmerie royale du Canada a évolué. Dans un article publié en juin 2019 par Global News, Steve Hewitt, maître de conférences en histoire et auteur de trois ouvrages sur l’histoire de la GRC, affirme que «le travail de la Police montée consistait en fait à débarrasser les Prairies des populations autochtones et à les entasser dans des réserves, qu’elles le veuillent ou non […] Le gouvernement fédéral a instauré la Loi sur les Indiens et s’est servi de la Police montée pour arracher les enfants autochtones à leurs foyers et les expédier dans des pensionnats, où ils ont été victimes de mauvais traitements.»

La GRC fait partie intégrante de l’application de la loi au Canada, et sa relation avec les Canadiens autochtones se caractérise principalement par le conflit. Comme l’a fait remarquer Mme Thorpe, «quand des Autochtones résistent, ce n’est pas une coïncidence si c’est la GRC qu’on appelle».

C’est exactement ce qui est arrivé à Rexton, lors de la manifestation de 2013 contre le gaz de schiste, où la GRC a eu maille à partir avec les communautés autochtones.

Le Rapport sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées explique comment la GRC, avec ses préjugés inhérents envers les peuples autochtones, a manqué à son obligation de servir et de protéger les femmes et les filles autochtones.

La commissaire de la GRC l’a elle-même reconnu et s’en est excusée en promettant de «faire mieux». Vouloir faire mieux, c’est bien mal comprendre les profondes défaillances structurelles de l’organisation: il en faudra plus, beaucoup plus, pour en ébranler les fondements biaisés. Les auteurs du Rapport ont qualifié ce qui s’est passé de «génocide».

Il est temps de réexaminer l’objectif du maintien de l’ordre dans notre pays et de redéfinir ce que signifie servir et protéger. Surtout, il faut réinventer les mécanismes de surveillance de la police et faire appel à des spécialistes de l’extérieur de l’organisation pour proposer des réformes.

Les récents décès de Chantel Moore, 26 ans, et de Rodney Levi, 48 ans, aux mains de la police au Nouveau-Brunswick ont incité les communautés autochtones à demander une place à la table lorsqu’il y a examen du comportement de la police. Les gestes de la police d’Edmundston et de la GRC sont actuellement examinés par le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec (le BEI), l’organisme de surveillance de la police du Québec.

Or les communautés autochtones répugnent à reconnaître les organismes de surveillance de la police comme étant «indépendants». On peut les comprendre. Le site web du BEI recense 118 cas conclus de blessures ou de décès de citoyens depuis le 9 juillet 2016. Si l’on se fie au site, pour ces 118 cas, pas une seule accusation n’a été portée contre un policier pour comportement fautif.

Le 12 juin 2020, sept ans après la manifestation contre le gaz de schiste sur ce qui est considéré comme un territoire mi’kmaq non cédé au N.-B., la Commission civile d’examen et du traitement des plaintes relatives à la GRC n’a pas conclu à la force excessive ou au parti pris à l’encontre des manifestants autochtones.

Il n’est donc pas surprenant que les chefs mi’kmaqs du N.-B. aient publié, le 17 juin, un communiqué de presse dans lequel ils demandent au gouvernement provincial de faire enquête sur l’état du système judiciaire dans la province. Les chefs reconnaissent certes que beaucoup d’études ont été réalisées et que bien des défaillances ont été mises en lumière, mais ils estiment qu’une enquête ciblée permettrait de mieux orienter la province vers les actions dont elle a désespérément besoin.

Je suis d’accord avec eux. Ils soulignent les défaillances du système judiciaire, les échecs des interventions en matière de santé mentale, la surreprésentation des Autochtones dans les prisons, leur sous-représentation en tant que décideurs politiques et responsables du changement ainsi que leur plus grande probabilité d’être victimes d’un homicide. Pour le maintien de l’ordre et la justice réparatrice, notamment, les chefs proposent des solutions de rechange dont les Autochtones seraient eux-mêmes les acteurs. De toute évidence, leur objectif est de voir à la mise en œuvre de mesures gouvernementales qui se font attendre depuis trop longtemps.

Un examen ciblé de l’état des communautés autochtones dans la province permettrait de confirmer les résultats concrets escomptés, et de déterminer quel serait le coût des solutions proposées et qui en aurait la responsabilité. L’inaction ne ferait que perpétuer et même aggraver une structure déjà reconnue comme étant systématiquement défaillante et discriminatoire.

Le Caucus canadien des parlementaires noirs a présenté des actions bien définies pour lutter contre le racisme dans notre pays. Nombre de leurs recommandations orientées vers l’action s’appliquent également aux populations autochtones et vont dans le sens des propositions des chefs: investir dans des programmes de justice réparatrice; créer des centres de justice communautaire; financer des programmes communautaires de déjudiciarisation des peines; éliminer les mesures de peines obligatoires; et revoir les restrictions sur les condamnations avec sursis.

Dans le Rapport de vérité et réconciliation, il est précisé qu’«[u]n élément essentiel de ce processus [de réconciliation] consiste à réparer le lien de confiance en présentant des excuses, en accordant des réparations individuelles et collectives, et en concrétisant des actions qui témoignent de véritables changements sociétaux».

Cinq ans après la publication du Rapport, je me pose la même question que celle que le sénateur Jim Munson a posée au Sénat le 16 juin: que se passe-t-il donc dans ce pays? Pour reprendre les propos du sénateur Munson, «pourquoi une femme et un homme autochtones doivent-ils mourir pour que cela attire notre attention? Pourquoi un chef doit-il être battu par la police pour que cela attire notre attention? Pourquoi un Inuit doit-il être projeté au sol, frappé par la portière d’une voiture de la GRC en mouvement pour que cela attire notre attention? Pourquoi faut-il qu’il y ait un énième cas de brutalité policière dans les rues de Winnipeg pour que cela attire notre attention […]? Que se passe-t-il donc dans ce pays? Au Canada, nous sommes racistes envers les Noirs, mais en plus, nous nous comportons envers les Autochtones comme si leurs vies ne comptaient pas».

Il est temps d’incarner ce qui est bien en nous. Nous devons prendre les mesures que nous savons nécessaires pour effacer les taches disgracieuses du racisme systémique qui continuent de marquer notre pays.

Judith Keating

Sénatrice indépendante du Nouveau-Brunswick