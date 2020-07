Bravo Robert Lagacé pour cet excellent texte

Je viens de lire l’excellent texte du journaliste sportif Robert Lagacé sur les Tigres de Campbellton et le Titan d’Acadie-Bathurst, publié dans l’édition du 4 juillet de l’Acadie Nouvelle.

Vous avez, M. Lagacé, à titre de journaliste avec une mémoire encyclopédique des sports, très bien décrit les changements d’entraîneurs au sein de ces deux formations de hockey du nord du Nouveau-Brunswick.

Nous savons que les Tigres et le Titan évoluent à des différents niveaux de hockey junior. Les deux équipes, par contre, peuvent donner un très beau spectacle à la population. Elles doivent avoir d’excellents entraîneurs derrière le banc, de bons recruteurs de jeunes talents, si possible dans les régions acadiennes du NB.

Je sais que les Tigres de Campbellton possèdent de nouveaux propriétaires depuis environ deux ans. Ceci veut tout simplement dire que cette équipe n’est pas «sur le pavé». Elle peut planifier sans imposer de nouvelles taxes aux contribuables de cette ville qui ont déjà leurs problèmes financiers, de dire la mairesse de cette municipalité, Stéphanie Anglehart-Paulin.

Quant au Titan de Bathurst, c’est une grosse organisation qui a besoin de gros sous pour opérer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L’Acadie Nouvelle, selon moi, a toujours donné une excellente couverture à cette équipe avec Robert Lagacé et les autres journalistes qui se consacrent surtout aux sports.

Je souhaite ardemment que les Tigres de Campbellton, une équipe qui devrait connaître une saison dépareillée, saura se prévaloir d’un excellent relationniste bilingue au cours de la saison qui débutera bientôt. Ceci a trop longtemps été une très sérieuse lacune par le passé.

Et l’Acadie Nouvelle a toujours donné une couverture plus qu’acceptable à cette équipe en dépit des efforts, souvent surhumains de journalistes comme Robert Lagacé pour obtenir l’information en fin de match au Centre civique de cette ville. La population apprécie le résumé et les résultats des matchs, provenant de son seul journal quotidien indépendant et surtout francophone.

Marcel Arseneau

Moncton