«La patience est le pire de tous les maux»

J’aime raconter l’histoire d’un homme qui m’écrivait de New York en réaction à mes chroniques sur l’Acadie que publiait un quotidien provincial anglophone.

Sa grand-mère était acadienne, sa famille n’a jamais parlé le français, mais ils ont mangé acadien. Il se sentait Acadien et, de son appartement à Brooklyn, il rêvait de l’Acadie.

Il était venu ici à deux reprises pour «chercher sa famille» et il espérait déménager ici. J’espère qu’il est parmi nous.

Alors qu’il entamait le chemin de retour aux États-Unis, à la fin de son deuxième voyage en Acadie, voilà presque 20 ans, il s’est arrêté à Fredericton, a fait la connaissance d’anglophones, très accueillants, jusqu’à ce qu’on lui demande ce qui l’amenait ici. Il a répondu qu’il était Acadien et qu’il visitait la parenté.

Il m’a dit que la salle s’est figée. «Je suis Acadien, mais je suis aussi New Yorker avec l’attitude qu’on leur connaît, et j’ai plus de 6 pieds et 240 livres. Je leur ai répondu, “Hey pal, you gotta problem wit dat?” (Hé mon ami, t’as un problème avec ça?)», m’a-t-il écrit.

Il nous faudrait un peu de ça.

Kris, you got a problem with that? Yo, Higgs…

Je blâme la chasse ouverte aux Acadiens de 1755 à 1763, et la religion catholique pour notre patience excessive.

Nos ancêtres étaient en mode survie et merci à eux de ne pas être sortis du bois trop tôt. Mais nous sommes restés marqués. Notre histoire nous a colonisés.

Quelqu’un d’autre devra expliquer le mal que nous a fait la religion, à moins que ce fût une pédagogie de l’obéissance et de la soumission, à la manière de l’éducation ancienne des filles. Comme la patience est la vertu des mendiants.

Être patient à excès, c’est, en fait, être déjà défait.

Il est bon d’être patient, lorsqu’il y a raison d’espérer. Il est stupide d’être patient pour ce qui n’arrive jamais rien qu’en attendant.

Il ne va plus me battre, ils vont mieux me payer parce que je ne me plains pas, la COVID va disparaître par magie, ils vont respecter les Acadiens parce qu’on ne fait pas de mal…

«La patience est le pire de tous les maux, car elle prolonge la peine de l’homme», disait le jovial Nietzsche.

Que ce soient les centaines d’années qu’il a fallu pour que notre langue soit reconnue, les 43 années additionnelles qu’il a fallu pour qu’un effort de mise en œuvre de cette loi soit lancé (en 2012), l’attente toujours en cours pour un vrai plan gouvernemental, avec calendrier, pour le respect de ses obligations linguistiques – oui, on brûle beaucoup de patience.

Toutes ces décennies plus tard, la province n’a toujours pas de ministère ou de secrétariat ou de comité permanent de l’Assemblée législative sur les langues officielles.

Dans la prochaine année, nous devrons voir à la révision programmée de la Loi sur les langues officielles – oui, oui, avec les joueurs qu’on connaît, Higgs and company.

Une chose certaine est que l’adoption de toute loi révisée ne sera pas unanime, comme celles de 1969 et de 2002 l’ont été. Le vote favorable de certains nostalgiques anti-bilinguisme nous donnerait une loi que tu ne veux pas contempler.

Non je ne désespère pas. Pour désespérer de ce gouvernement, il aurait fallu que j’aie de l’espoir. Je n’attends pas «que le gouvernement soit frappé par la grâce» comme se demandait le film J’avions 375 ans de Phil Comeau.

Où j’ai de l’espoir, mais c’est dans nous autres, si on peut se concentrer. Je n’aime pas parler en termes d’espoir, de désespoir, d’optimisme ou de pessimisme.

J’aime plutôt me rappeler ce qu’on a appris pendant la pandémie. Dis-moi ce que tu vas faire, ce que nous allons faire, je te dirai ce qui pourrait bien arriver.

Voici d’autres exemples de notre patience. On attend toujours, 60 quelques années après la création de Radio-Canada, qu’elle devienne pancanadienne, dont acadienne. Qu’elle ne souhaite pas bonne fête nationale le 24 juin, par exemple. Qu’elle ne se greille pas du nom Acadie sans rien changer d’autre.

On attend toujours qu’une attention appropriée soit donnée aux priorités de l’Acadie – l’aménagement territorial, le développement régional, l’épanouissement culturel… Yeah right, on nous répond sans répondre.

La révision programmée des délimitations des circonscriptions doit également se faire dans la prochaine année. Bravo à nous d’avoir contesté le chiard indigeste qu’était la dernière révision et d’avoir (surtout) gagné.

Faudra les surveiller avec un fanal.

Le mois dernier, encore, deux accusés ont été acquittés par le système judiciaire parce que le délai causé par l’incapacité du système d’entendre leur cause en français était devenu abusif.

Ça ne s’explique pas, le fait qu’il faut plus de 50 ans après l’adoption d’une loi pour qu’un gouvernement change sa façon de faire afin de respecter la loi et offrir des services de base dans les deux langues.

D’ailleurs, des explications ne leur sont jamais exigées.

Je jure que j’entends des rires derrière les portes.

Notre patience aide au fait que la vie se moque de nous.

Innocents qu’on est, on ne prévoit jamais tout ce que la mauvaise volonté peut inventer. Évidemment, c’est ce qu’il nous faut faire.

On n’aura jamais ce qu’il nous faut avec les pouvoirs qu’on a là. Les enjeux sont tels – la survie de l’Acadie – qu’il nous faut rehausser la qualité de notre jeu.

Heureusement, on sait que d’autres peuples ou minorités ont réussi à obtenir bien plus que ce qu’on a, en travaillant ensemble au sein de la démocratie.

C’est toute une éducation être «autre», que tu sois autre que blanc, autre qu’un homme, autre qu’anglophone, autre qu’hétérosexuel, autre que riche.

Ce qu’on apprend en étant autre, c’est à voir, à comprendre et à radorcer le monde. Mais ça complique la vie.

«Il faut confronter les idées vagues avec des images claires» – c’est là une citation ayant affaire à la politique et au cinéma, mais qui me revient en pensant à notre accoutumance problématique à la patience.

Notre patience masque notre misère, nos ambitions, notre colère.

Rosella Melanson

Fredericton