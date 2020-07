Enjeux et défis d’une politique musclée de développement régional

Le N.-B. est cassé en deux: le nord et le sud. Cette fracture est de plus en plus évidente pour les acteurs locaux et régionaux qui s’en inquiètent à bon droit.

Les chercheurs en développement régional y voient une chance d’enrichir le débat de société en effectuant une analyse éclairée de la situation et en ouvrant de nouvelles perspectives pour la considération des intervenants et des décideurs, n’hésitant pas au passage, à rappeler les leçons du passé et à identifier des enjeux et des défis qui pourraient passer inaperçus lorsque le sentiment général est celui de l’urgence.

La fracture

Depuis plusieurs années, le nord de la province est affecté par de profondes disparités. Au chapitre de la démographie, par exemple, alors que les comtés du sud se sont enrichis de 56 360 personnes entre 1981 et 2016, ceux du nord en perdaient 5662. La proportion de personnes âgées s’est accrue de 11,8 points de pourcentage dans les comtés du nord au cours de la même période comparativement à 9,7 points pour ceux du sud. En suivant les moins de 24 ans en 1981, lesquels font partie de la cohorte des 35 à 59 ans en 2016, nous constatons un manque à gagner de 39 245 personnes dans les comtés du nord contre 7155 pour ceux du sud. Sur le plan économique, le taux d’activité a augmenté de 7,3 points entre 1981 et 2016 dans les comtés du sud comparativement à 5,4 points pour ceux du nord. Ces derniers se sont caractérisés par un gain de 24 280 emplois entre 1981 et 2016 contre 56 865 pour les comtés du sud. Si le secteur primaire s’est enrichi de 600 nouveaux emplois dans les comtés du sud, ceux du nord en ont perdu 5110. Sur le plan géographique, le nord de la province se distingue par la faiblesse de l’armature urbaine, la dispersion de la population, la petite taille démographique des localités et leur éloignement les unes par rapport aux autres. Par exemple, les localités du nord se retrouvent en moyenne à 24,3 km d’une ville comparativement à 20,6 pour celles du sud. Ces carences structurelles, sur lesquelles les acteurs locaux et régionaux n’ont pratiquement aucune emprise, ont pour effet de réduire leurs efforts de développement.

Les décisions gouvernementales exercent aussi un rôle déterminant dans la formation des disparités. Par exemple, en 2012, le gouvernement du NB annonçait la fermeture de 11 bureaux du ministère des Ressources naturelles, dont certains étaient situés au nord de la province. En 2015, ce fut au tour de Services NB à faire l’objet de coupes à Saint-Léonard et à Saint-Quentin, cette dernière succursale étant rouverte en raison de la forte mobilisation citoyenne. Récemment, il a été question de réduire les heures d’opération aux palais de justice de Tracadie et de Caraquet. Au surplus, le nord de la province a durement été touché par l’érosion de services locaux: fermeture d’écoles, de caisses et d’épiceries. L’annonce de la suspension de la liaison aérienne entre Montréal et Bathurst conjugués à des services dispensés de manière intermittente à l’hôpital de Campbellton et à la fermeture d’entreprises font en sorte que la dégradation des services et la dévitalisation s’étendent maintenant à l’échelle régionale. Ces événements s’inscrivent dans un contexte où le fonds de développement régional fera lui aussi l’objet d’une restructuration. Bien que peu d’information ait circulé dans les médias concernant les modalités de ce remodelage, le gouvernement plancherait sur l’élaboration d’une stratégie de développement rural et/ou sur le regroupement des fonds consacrés au développement régional, lesquels seraient intégrés dans une seule enveloppe. La confection d’une telle politique soulève plusieurs enjeux et défis.

Les enjeux

Un premier enjeu concerne la définition de la ruralité. Cette dernière correspondra-t-elle à tout le territoire de la province à l’exception des trois comtés urbains que sont Westmorland, St-John et Sunbury? Dans l’éventualité où cette définition serait retenue, deux types de problèmes risquent d’émerger. D’abord, ces comtés comportent aussi des milieux ruraux. Ensuite, si les sommes allouées au développement régional restent les mêmes, on assistera à un fractionnement des investissements. Il ne serait guère plus judicieux de retenir la définition de Statistique Canada qui considère comme rural, tout ce qui n’est pas urbain, l’urbain étant défini comme étant les subdivisions de recensement de 1000 habitants ou plus et dont la densité est supérieure à 400 habitants par km2. Dans le cas du N.-B., plusieurs villes ne possèdent pas une telle densité. Ainsi, Grand-Sault, Bathurst, voire Saint-Jean seraient considérées comme des localités rurales. À l’inverse, Petit-Rocher, qui correspond davantage au fait rural, appartiendrait au monde urbain. Pour ces raisons, la taille démographique des localités, leur statut et leur distance par rapport aux villes sont des indicateurs qui permettent de circonscrire plus facilement les milieux ruraux et de mieux spatialiser leurs problèmes.

Un deuxième enjeu est lié au regroupement des fonds existants. Les approches centralisatrices adoptées par les différents gouvernements dans les années 1960 et 1970 ont montré leur inefficacité. En gros, celles-ci reposaient sur divers incitatifs dans le but d’attirer des entreprises, de favoriser un aménagement intégré des ressources et d’encourager la déconcentration de ministères dans des villes-satellites. L’entreprise privée et l’État, par l’injection d’investissements massifs, exerçaient un rôle d’avant-plan dans cette forme de développement. En raison de son demi-succès, les gouvernements ont modifié leur pratique en devenant plutôt des partenaires aux actions déployées par les acteurs régionaux. Ce changement de cap fut une arme à double tranchant. Il a permis aux régions qui possédaient les meilleurs avantages comparatifs de se démarquer et de promouvoir des projets porteurs de développement. Pour les autres, cette nouvelle orientation s’est avérée un coup dur en accentuant les disparités. Pour qu’il soit efficace, le développement doit émerger de la base et être soutenu par les différents paliers gouvernementaux.

Le troisième enjeu concerne la mesure du développement. Celui-ci ne s’évalue pas seulement en termes d’efficacité économique, mais aussi, et surtout à partir des retombées qu’il génère sur les plans social et environnemental ainsi qu’en regard à ses impacts en matière d’aménagement du territoire.

Les défis

L’élaboration d’une véritable politique de développement régional doit avoir pour toile de fond l’amélioration de la qualité de vie des individus qui résident au sein des milieux dévitalisés et s’effectuer dans le souci de favoriser une plus grande équité territoriale et répondre à cinq types de défis.

En premier lieu, elle doit reposer sur un diagnostic précis, effectué de concert avec les différents acteurs impliqués dans le domaine, des problèmes sociaux, économiques et environnementaux à partir d’une analyse fine des données concernant ces trois dimensions du développement et des besoins manifestés par les citoyens.

Deuxièmement, elle doit être modulée en fonction de la gravité des problèmes observés. Dans cette perspective, les milieux en très forte dévitalisation devraient bénéficier de mesures particulières et suffisamment fortes pour compenser les inconvénients liés à leur localisation, à la faiblesse de leur économie, à l’instabilité de leur démographie et à l’insuffisance de services. De plus, le nord du NB devrait être considéré comme une zone prioritaire d’intervention.

Un troisième défi consiste à décentraliser les fonds qui seront consacrés au développement régional. À cet égard, les commissions des services régionaux (CSR) apparaissent une instance à préconiser pour la gestion de ces fonds. Étant donné que ces commissions interviennent en matière d’aménagement du territoire, elles sont les mieux positionnées afin d’identifier les besoins de leur milieu ainsi que les défis auxquels sont confrontées les municipalités qui en font partie.

L’élaboration d’une politique de développement régional demeurera fortuite si elle n’est pas arrimée à une stratégie d’aménagement du territoire, laquelle constitue le quatrième défi. En raison de leur petite taille démographique et de leur configuration spatiale, aucune ville au N.-B., notamment celles du nord, ne réussit à polariser l’ensemble de l’activité économique régionale. Par conséquent, il importe de favoriser le renforcement de petits de centres de services comme Bathurst, Shippagan et Campbellton de façon à accroître leur effet polarisateur, et ce, d’autant plus que ces villes sont sujettes à la décroissance démographique.

Enfin, un cinquième défi concerne le déploiement d’une gouvernance territoriale harmonieuse qui mettra l’accent sur la proximité, l’efficience, la flexibilité, la transparence, l’imputabilité et la participation. À cet égard, les CSR pourraient constituer un excellent espace de concertation. Il s’avère aussi essentiel d’évaluer les retombées des différents projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de cette stratégie en considérant leurs aspects économique, social et environnemental. Une entente spécifique, qui engage différents ministères et diverses instances locales et régionales, dont les CSR, pourrait également être signée entre le gouvernement et les milieux en difficulté.

Majella Simard, Ph.D. en développement régional

Professeur au Département d’histoire et de géographie

Université de Moncton