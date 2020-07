Il est plus que temps de passer à l’action

Pour la deuxième fois en trois semaines, les six chefs de la Nation Wolastoqey, aux côtés des chefs de la Nation Mi’kmaque, ont rencontré le premier ministre Blaine Higgs. Nous n’avons obtenu aucun engagement de la part de M. Higgs sur notre principale demande: la mise en place immédiate d’une enquête menée par les autochtones sur le système de justice au Nouveau-Brunswick.

M. Higgs a demandé un processus clair avec des échéances précises, nous lui avons répondu. Au lieu de répondre à notre proposition, pendant près de trois heures, M. Higgs a évité notre principal point à l’ordre du jour. Il a lu des lettres à voix haute pour qu’elles figurent au procès-verbal, il s’est écarté du sujet et il est revenu sans cesse sur des petites tâches et des «victoires» faciles sans lien avec les problèmes systémiques de racisme au sein de notre système. Il semble que M. Higgs ait convoqué une réunion d’une heure et demie pour ratifier sa propre liste de tâches et rien de plus. Lorsque nous sommes partis après être restés une heure de plus que le temps imparti, il a eu le culot de nous accuser d’avoir quitté abruptement la réunion.

Il a été surpris que notre objectif soit plus important que sa liste de tâches. Notre message est simple, nous devons mettre fin au racisme systémique contre les peuples autochtones au sein de notre gouvernement. La première étape pour y parvenir est la tenue d’une enquête publique.

En tant que dirigeants wolastoqi, nous étions convaincus que les paroles du ministre des Affaires autochtones, Jake Stewart, seraient suivies d’actions de la part de son gouvernement. Ce n’est pas le cas.

Notre peuple se fait littéralement tuer au Nouveau-Brunswick et nous ne pouvons pas nous permettre davantage de retard.

Lors de la réunion de jeudi, M. Higgs a accepté de porter notre t-shirt appelant à la fin du racisme systémique. Il semblerait que le port d’un t-shirt soit l’étendue des efforts que M. Higgs est prêt à faire pour lutter contre le racisme.

Plus troublant que ses tentatives de brouillage lors de la réunion, les propos que M. Higgs a ensuite tenus devant les médias ont été plus que troublants. Une fois de plus, comme il l’a fait par le passé, il a établi un lien entre la consommation de drogues et les problèmes découlant des interactions entre les populations autochtones et la police.

M. Higgs cherche des excuses pour ne pas ouvrir une enquête. Il suggère d’impliquer le gouvernement fédéral et les autres gouvernements provinciaux. Il propose des panels édulcorés. Il ne fait pas une seule fois référence au mandat très détaillé rédigé par les chefs, à sa demande.

M. Higgs a une idée préconçue de ce qu’il est prêt à faire et ce que nous disons ou proposons n’a pas d’importance.

Nous tenons à remercier les élus des partis libéral et vert d’être venus s’asseoir à l’extérieur de la salle de réunion en signe de soutien. Nous remercions également les membres du public qui ont écrit et exprimé leur soutien et leur inquiétude.

Nous espérons qu’en travaillant ensemble, nous parviendrons à faire en sorte que M. Higgs abandonne son approche paternaliste et têtue et passe réellement à l’action en ce qui concerne cet enjeu important.

Chef Ross Perley

Neqotkuk (Première Nation de Tobique)

Au nom des six chefs de la Nation Wolastoqey au N.-B.