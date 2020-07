Des banalités

Je voudrais exprimer ma déception à l’endroit de l’article publié dans vos pages le samedi 11 juillet concernant un ancien entraîneur adjoint des Aigles Bleus. Je crois que le journaliste (et le journal lui-même) aurait pu faire preuve d’un meilleur jugement dans les circonstances. Il doit sûrement y avoir des choses plus importantes à signaler dans notre quotidien, auxquelles M. Raiche-Nogue pourrait s’attarder au lieu de prendre plaisir à soulever de telles banalités et rendre la vie plus difficile à des gens bien connus et respectés.

D’ailleurs, la personne en question n’a même pas été trouvée coupable à date!

Quel manque de discernement!

Edouard Allain

Hanwell