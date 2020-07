Aucune discussion

M. Robert Moreau et membres du conseil d’administration d’UNI, depuis plus de 60 ans, la Caisse populaire de Grande-Anse a servi la population avoisinante. Ces dernières années, le service a diminué sévèrement: heures réduites, moins de services, certains services coupés, pas de gérant en place et un guichet automatique qui ne permet pas de dépôts. Toute porte à croire que la direction des caisses voulait décourager la participation des membres.

Ce sont les membres qui ont financé et construit la caisse. L’édifice et le service appartiennent aux membres. Vous, UNI, vous décidez de la fermer. Point final. Pas de discussion.

Nous vous demandons de discuter avec les membres, de voir comment on peut ensemble conserver ce service essentiel.

Kevin Whelton

Président

Black Rock & Pokeshaw Recreation Council