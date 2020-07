Une belle occasion de se distinguer

Monsieur Robert Moreau, chef de direction d’UNI, de la part du conseil municipal de Saint-Léolin, je désire vous partager notre grande déception et notre frustration face à la décision hâtive d’UNI Coopération financière de fermer sa succursale de Grande-Anse.

Étant à proximité du village de Grande-Anse, plusieurs de nos citoyens se déplacent régulièrement à cette succursale pour y faire leurs transactions bancaires. Nous déplorons l’élimination systématique des services qui étaient offerts à notre succursale.

Nous constatons que les transactions numériques prennent de plus en plus d’ampleur dans la vie quotidienne des gens et nous sommes ravis de pouvoir profiter des nouvelles options technologiques mises en place par UNI.

Par contre, certains services comme l’ouverture d’un compte, le service de prêts, le dépôt d’argent en espèces doivent demeurer disponibles à ce point de service. Voilà une belle occasion pour UNI de se distinguer des autres institutions bancaires en améliorant son service à la clientèle en région rurale.

Pour terminer, nous espérons que cette décision hâtive de fermeture ne soit pas définitive. Nous croyons fortement que la fidélité et la confiance des membres-clients de notre succursale de Grande-Anse seront ébranlées si vous maintenez cette stratégie de fermeture.

Guy Bertin

Maire suppléant

Saint-Léolin