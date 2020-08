UNI: plus de transparence requise

M. Robert Moreau et membres du conseil d’administration, à la suite des nombreux commentaires qui ont été partagés par les membres du centre de service UNI situé à Bas-Caraquet, anciennement caisse populaire de Bas-Caraquet, je voudrais vous faire part de notre désapprobation et de notre inquiétude suite à la décision de fermer notre centre de service.

Notre caisse fut fondée en 1939, elle fait partie de notre quotidien depuis 81 ans et elle est d’une importance primordiale dans le développement communautaire de notre municipalité. La caisse appartient à ses membres. D’aussi loin que je me souvienne, la caisse populaire de Bas-Caraquet, avec ses 2000 membres, a toujours été rentable et son fonds de réserves supérieur à la limite. Par le passé, les caisses populaires ont toujours été près de ses membres et à l’écoute de leurs besoins, ce qui les différenciaient des banques. Les membres se sentaient solidaires et appréciaient de recevoir une ristourne chaque année.

Plusieurs, dont beaucoup de personnes âgées, ne peuvent se déplacer à Caraquet et ont besoin des services en personne. Par exemple, nous avons un foyer de soins avec 50 personnes qui dépendent des services au comptoir. Nos PME ne peuvent pas utiliser les services électroniques pour effectuer leurs dépôts d’argent comptant et ne peuvent pas se déplacer ailleurs durant les heures d’ouverture. Tous ne sont pas à l’aise avec les technologies proposées, les transactions à distance et l’internet.

Nous comprenons que les habitudes des membres changent et nous sommes conscients que la concurrence et la technologie avancée d’aujourd’hui nous amènent à des changements dans nos habitudes bancaires, mais ce n’est pas le cas pour tous nos membres, même en 2020.

Nous reprochons à UNI le manque de consultation et de transparence vis-à-vis des membres et d’avoir profité de la situation de la COVID-19 pour accélérer la fermeture de notre centre de service. Votre décision a été prise durant une période difficile pour tous les membres. Les gens sont confinés, les déplacements sont restreints et les personnes âgées sont inquiètes pour leurs argents et leur situation financière. Vous demandez aux gens de transiger sur AccèsD ou de se déplacer à Caraquet et d’attendre à l’extérieur debout. Que va-t-il se passer cet hiver? La succursale de Caraquet, malgré ses efforts, n’était pas prête pour cette augmentation de l’achalandage, surtout en cette période de pandémie. On n’a qu’à regarder les files d’attente à l’extérieur de la caisse.

Vous parlez de la diminution de l’achalandage au comptoir. C’est normal, car depuis trois ans, nos heures d’ouverture ont été réduites, les conseillers ont été transférés ailleurs et vous avez éliminé des services au profit de la soi-disant réorganisation. De ce fait, vous perdez la fidélité des membres qui, par la force des choses, doivent se tourner vers les services informatiques et se déplacer à Caraquet pour une ouverture de compte, une signature ou pour rencontrer un conseiller. Moins de services, moins d’achalandages. Ce ne sont pas les membres qui ont délaissé la caisse, c’est la caisse qui a amputé les membres de ses services personnalisés au profit de la modernisation et de la rentabilité.

Et, quelques mois passés, vous avez remplacé notre guichet par un guichet express ou il n’est plus possible de faire des dépôts. C’est une situation inacceptable, car, comble de malheur, il est régulièrement en panne ou en manque d’argent.

UNI, comme institution coopérative, se doit d’être à l’écoute des besoins de la collectivité dont elle fait partie. C’est la base du mouvement coopératif. Sur votre site, il est écrit que la volonté d’UNI est d’être près de ses membres et au cœur de ses actions. Ce n’est pas en fermant des centres de service que vous allez respecter cet engagement.

Lorsqu’on lit le formulaire de traitement de plaintes que les membres ont adressé à UNI dans les dernières semaines, on peut lire «le client est notre priorité». C’est à se demander si nous sommes toujours des membres.

Nous demandons que notre centre de service de Bas-Caraquet demeure ouvert jusqu’à la fin de la pandémie et que, par la suite, vous engagiez un dialogue ouvert et transparent avec les membres propriétaires en organisant des consultations publiques afin de voir ensemble à l’avenir de notre caisse.

Nous demandons qu’UNI se penche sur la question des guichets automatique avec dépôts afin de répondre aux besoins des membres.

Comme membre, c’est notre devoir de protéger nos acquis. N’oublions pas que c’est l’appui des gens des petites communautés comme Bas-Caraquet qui vous a permis d’atteindre la cour des grands.

Sylvie Chiasson

Comité pour la réouverture de la caisse

Bas-Caraquet