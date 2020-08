Une décision inacceptable

Le comité consultatif du district de services locaux d’Anse-Bleue dénonce avec force votre décision de fermer la succursale d’UNI située au 313, rue Acadie, à Grande-Anse.

Graduellement, subtilement, UNI a retiré un à un les services à son point de services à Grande-Anse, diminué le nombre d’employés, coupé dans les heures d’ouverture, et changé le guichet à retraits et à dépôts pour un guichet à retraits seulement pour tout transférer les services à son point de ses services à Caraquet. UNI a annoncé la fermeture de son point de services à Grande-Anse en raison d’un manque d’achalandage créé de toute pièce par UNI. Tout simplement inacceptable.

Il est vrai que nous sommes à l’ère des nouvelles technologies. Même si un certain nombre de clients-membres utilisent les nouvelles technologies, nombreux sont ceux et celles qui n’y ont pas accès et ne les utilisent pas. Il y a aussi l’aspect que tout ne peut être fait virtuellement. Les clients-membres d’Anse-Bleue, ainsi que tous les clients-membres du point de services d’UNI à Grande-Anse, doivent parcourir plus de 50 km pour se rendre à Caraquet afin d’effectuer des dépôts en espèces, pour rencontrer un conseiller financier pour diverses transactions financières, et j’en passe.

Belle occasion pour UNI de se différencier d’une banque en tant que coopérative et conserver notre fierté d’appartenir à une telle institution. Nous prions UNI d’ouvrir le plus rapidement possible son point de service à Grande-Anse avec tous les services y compris un guichet opérationnel pour les retraits et dépôts.

Ginette Bertin, présidente

DSL d’Anse-Bleue