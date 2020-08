Clarification historique

Combien d’Américains ont occupé la présidence des États-Unis?

La plupart des gens répondront normalement 45 parce que M. Donald Trump est le 45e président américain. Cette réponse est mathématiquement incorrecte et fait partie des fausses nouvelles!

Même si nous appelons M. Trump numéro 45, il n’est pas la 45e personne à avoir été élue à ce poste. La raison est assez simple et mérite d’être clarifiée historiquement.

En 1884, Grover Cleveland, un démocrate du New Jersey, remporta la 22e élection et fut par conséquent le 22e président de 1885 à 1889. Il tenta de remporter le mandat suivant en 1888 mais fut battu par Benjamin Harrison qui devint alors le 23e Américain et le 23e président américain qui a servi la présidence de 1889 à 1892.

Enfin, en 1892, M. Grover Cleveland essaya une troisième fois et remporta le concours. Il devint alors le 24e président et servit de 1893 à 1897. Par conséquent, nous le comptons deux fois et il est le seul président américain à avoir accompli deux mandats non consécutifs. En fait, un président qui remporte deux mandats consécutifs compte pour une personne et non deux. Vous connaissez maintenant le reste de l’histoire. Il y a eu 44 personnes qui ont été président de ce pays et non 45.

Alcide F. LeBlanc

Moncton