Non à la fermeture du point de service d’UNI à Grande-Anse

Lettre ouverte à Pierre-Marcel Desjardins, président du conseil d’administration, et Robert Moreau, chef de la direction d’UNI. Messieurs, l’annonce de la fermeture temporaire de notre caisse, du point de service d’UNI à Grande-Anse, en temps de pandémie était compréhensible et acceptable temporairement. Qu’UNI utilise ce temps de pandémie pour fermer définitivement notre caisse est une insulte monumentale, une marque flagrante de non-respect de ses clients-membres.

Nous sommes ces personnes âgées qu’UNI classe parmi les personnes fragilisées. Nous sommes confinées à la maison, dans les résidences et foyers pour personnes âgées. Impossible de nous déplacer, sans moyen de transport, et vous exigez qu’on aille à la caisse de Caraquet. Nous avions foi dans les principes coopératifs de notre institution financière, une foi aveugle qui s’effrite malheureusement petit à petit.

Pas question pour nous de téléphoner à des personnes, dans un centre d’appel qu’UNI a baptisé (UNI ASSIST) pour de l’aide et confier la responsabilité de nos transactions financières à des employés d’UNI au téléphone pour faire nos transactions financières à notre place. Non. Nous sommes âgées, pas séniles, mais saines d’esprit. Tenons à faire nos affaires nous-mêmes, face à face, avec un employé au comptoir de la caisse, chez nous à Grande-Anse. Service humain. Nous tenons mordicus à la confidentialité.

Pour nous remercier du temps consacré gratuitement à bâtir nos communautés, de notre fidélité à l’endroit de notre institution financière, UNI n’a aucune considération à notre endroit et nous remercie en mettant le cadenas dans la porte de notre caisse, une coopérative dont nous détenons des parts et qui est censée nous appartenir. Quand est-ce qu’on a eu notre mot à dire? Quelle ingratitude!

Cette institution dont nous sommes actionnaires, UNI, doit nous démontrer de la considération à l’endroit de tous ses membres, incluant les membres fragilisés, les personnes âgées et autres, en ouvrant et maintenant les pleins services à la caisse de Grande-Anse, point de service d’UNI, avec un guichet qui est opérationnel et apte à faire des dépôts et des retraits..

Estelle Thériault, Mabel Godin, Patricia Bessette, Gilberte Lanteigne, Valéa Duguay, Élide Landry, Georgina Cormier, Irène Cormier, Isabelle Doiron, Andréa Blanchard

Résidence Monseigneur Doucet

Grande-Anse