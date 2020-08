Non aux élections provinciales maintenant

Le premier ministre Higgs veut aller en élection dans la pire pandémie mondiale que nous avons connu. C’est quoi l’urgence d’aller en élection? Il me semble que l’urgence tout de suite c’est de continuer à tenir la COVID-19 hors de notre province, particulièrement de nos résidences pour personnes âgées, nos écoles et autres lieux d’éducation, qui vont ouvrir bientôt et de mettre en place un plan économique pour repartir l’économie du Nouveau-Brunswick. Il apparaît évident que nous ne voulons pas perdre de précieux mois, les énergies et les ressources de la province à mobiliser l’appareil gouvernemental et la population pour une élection. Il faut mettre les priorités à la bonne place.

On comprend que Blaine Higgs veut profiter de son avantage politique créé par la bonne performance de la province face à la COVID-19 pour aller se chercher un gouvernement majoritaire. Il ne faut pas oublier que cette réussite, à date, repose sur la collaboration de la population et de tous les partis politiques qui ont travaillé ensemble. Une mobilisation qui a donné des résultats positifs démontrant que ce modèle de gouvernance a bien fonctionné. Surtout lorsqu’on constate que M. Higgs, laissé à lui-même, a tendance à gérer la province comme une entreprise privée et de façon autocratique, comme il l’a déjà démontré, au détriment particulièrement de la communauté acadienne. On a qu’à penser à son annonce pour la fermeture des services d’urgence de nuit pour six hôpitaux ruraux de la province, de son annonce de dernière minute d’empêcher les travailleurs étrangers d’entrer dans la province et de son manque de respect flagrant des droits des Acadiens et Acadiennes de la province, illustré publiquement et sans gêne durant ses conférences de presse sur le virus.

On comprend qu’il est dans les gènes du parti politique au pouvoir de vouloir se faire réélire et d’obtenir une majorité. Le parti conservateur minoritaire doit donc tempérer ses ardeurs en écoutant les doléances de la population et des autres partis politiques, ce qui est bien fatiguant pour un autocrate, on a qu’à regarder aux États- Unis, mais ce sont les électeurs qui en ont décidé ainsi.

Cependant une autre responsabilité qui incombe au premier ministre, c’est de voir à l’intérêt supérieur des gens du Nouveau-Brunswick qui lui ont donné le droit de les gouverner. Eh bien M. Higgs, je crois qu’aujourd’hui à cause de la COVID-19 l’intérêt supérieur de la population doit concentrer toutes les forces, les pouvoirs et les ressources du gouvernement pour gagner la guerre au virus et aider les gens à passer au travers. Les citoyens veulent rester en santé, aller travailler, étudier et voyager, pas d’attraper la COVID-19. En déclenchant des élections provinciales comme le souhaite M. Higgs, il met en péril la santé et peut-être même la vie de citoyens de la province. Comme on le sait bien, les experts en santé prédisent une deuxième vague cet automne.

Pourquoi avoir annulé les déplacements, les rassemblements publiques et fermer les écoles depuis plus de cinq mois, au prix de tant d’efforts et de sacrifices des gens du Nouveau-Brunswick, pour déclencher une élection qui risque de faire rebondir en force la pandémie? Sans compter que beaucoup de gens, par peur de la contagion et avec raison, n’iront pas voter. On a qu’à penser au personnes âgées, qu’ils soient dans leurs résidences ou en foyer de soins.

Il est tout de même ironique que M. Higgs, qui a tout fait pour mener une guerre sans merci aux employés des foyers de soin pour l’obtention de conditions salariales et de travail longtemps dues et qu’enfin, après un long bras de fer, il a accouché d’une entente, réalise peut-être maintenant son manque de clairvoyance. En effet, les employés ne sont plus là comme ils devraient dans ces foyers de soin. Il serait inacceptable qu’on leur colle la responsabilité supplémentaire d’aider les personnes dans ces résidences à exercer leur droit de vote lorsqu’on sait que les employés déjà débordés avant la pandémie, le sont d’autant plus depuis considérant les ajustements importantes à mettre en place et l’impact sur leur charge de travail.

Il est aussi important de se rappeler qu’une autre responsabilité fondamentale du gouvernement c’est d’assurer l’exercice des droits démocratiques de ses citoyens, droits qui durant la pandémie ont été énormément restreint et mis à l’épreuve. On a qu’à penser à l’interdiction de rassemblements publiques, de déplacements, de visites dans les résidences pour personnes âgées, de fermeture des lieux d’éducation, etc. Des secteurs entiers de l’économie ont payé un énorme prix plus particulièrement nos secteurs culturels et artistiques, touristiques, de l’hébergement et de la restauration, etc. Les gens ont compris dans la guerre contre la maladie l’importance de restreindre leurs droits démocratiques au profit de la santé de tous.

Le droit de vote est un droit fondamental de nos sociétés démocratiques. Cependant, si le premier ministre Higgs décide de déclencher les élections, il attaque directement l’exercice du droit de vote de beaucoup de gens qui soient par crainte, bien justifiées, d’attraper le Covid, n’iront pas voter ou n’auront pas l’aide pour remplir leur bulletin de vote à domicile ou pour se déplacer pour le faire.

Non M. Higgs, je crois que l’intérêt supérieur de la population de la province doit passer avant l’intérêt de votre parti politique, que les élections peuvent attendre et ne sont pas nécessaire à ce moment-ci. Exception à faire pour les deux circonscriptions électorales qui sont sans représentation à l’Assemblée législative depuis trop longtemps. Là le premier ministre doit agir.

Le mode de fonctionnement multipartite comme on constate présentement a assez bien fonctionné durant la pandémie. Il peut certainement continuer pour un bon bout de temps. Il faut se rappeler que le peuple a parlé, il y a à peine deux ans. Son désir c’était qu’on gouverne avec une minorité au pouvoir alors au moins, en ces temps où beaucoup de droits démocratiques de la population ont été érodés, respectez ce choix des électeurs et concentrez les énergies sur les vrais enjeux.

Si M. Higgs persiste et précipite la province en élection, il prend un risque énorme qui pourrait très bien enflammer la pandémie et faire virer son bon bulletin en un désastre. Qui pensez-vous en payerait le prix ultime, si ça se produit? Nous, nos enfants et nos petits-enfants.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet