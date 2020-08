Lettre ouverte aux dirigeants d’UNI Coopération financière

Pierre-Marcel Desjardins et Robert Moreau,

Le comité consultatif du DSL de Dugas désire ajouter leur voix à toutes celles qui s’élèvent contre la fermeture de la succursale d’UNI située au 313, rue Acadie, à Grande-Anse.

Cette fermeture aura un impact non seulement pour nos villages, nos DSL et nos entreprises, mais aussi pour la population en général et en particulier pour les aînés qui en forment une partie importante.

Ces mêmes aînés qui ont permis à UNI de devenir ce qu’elle est grâce à leur support durant toutes ces années.

Les Caisses populaires acadiennes avaient été créées afin de permettre le développement économique de notre peuple et de nos entreprises acadiennes.

Il est désolant de voir que ces caisses maintenant devenues UNI semblent se transformer lentement en une banque. Une banque qui ne voit que le profit et qui oublie qu’une coopérative appartient à, et travaille pour ses membres.

Nous vous demandons donc, par la présente, d’annuler la fermeture de la succursale de Grande-Anse.

Suzanne Bertin

Présidente, DSL de Dugas