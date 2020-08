Quand auront lieu les prochaines élections?

J’avais prédit que des élections générales auraient lieu le 14 septembre au Nouveau-Brunswick. J’ai fait fausse route. Je me croyais certain de mon coup en choisissant cette date. Je suis loin d’être un analyste politique. Je fais des prédictions en lisant les journaux, dont l’Acadie Nouvelle et d’autres journaux ainsi qu’en écoutant Radio-Canada.

Toutefois, je ne connais plus la date des prochaines élections. Samedi dernier, soit le 8 août, le Parti progressiste-conservateur a tenu cinq congrès d’investiture dans le sud de la province. M. Higgs a été choisi candidat pour son parti.

Le premier ministre Blaine Higgs a tenté d’expliquer au peuple le 10 août pourquoi il a soudainement fait volte-face concernant la tenue des prochaines élections. Je ne sais plus s’il nous a donné l’heure juste. Un premier ministre a bien le droit de changer son fusil d’épaule.

J’ai appris que l’ex-ministre et stratège Donald Arseneault conseille désormais le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Kevin Vickers. Cela aurait-il contribué à la décision du premier ministre de proposer un accord formel aux chefs des partis d’opposition afin d’éviter des élections provinciales avant 2022 ou la fin de la pandémie?

Marcel Arseneau

Moncton