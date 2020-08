Nous vous supplions d’ouvrir le point de service à Grande-Anse

Pierre-Marcel Desjardins et Robert Moreau,

La fermeture du point de service d’UNI Coopération financière à Grande-Anse affecte énormément le Club la Chaîne d’Or de Grande-Anse Inc., une organisation caritative.

Comme tout organisme à but non lucratif (OBNL), notre but n’est pas de faire de l’argent. Nombreux sont les bénévoles qui consacrent temps et énergie afin d’offrir des services à nos 170 membres, des aînés, afin de les divertir et améliorer leur qualité de vie.

La fermeture du point de service d’UNI à Grande-Anse signifie que nous devons nous déplacer 50 km aller-retour pour aller à Caraquet afin de faire des dépôts en espèces ou encore obtenir la monnaie dont nous avons besoin pour la tenue de nos activités.

D’autres services nécessitent aussi des déplacements à Caraquet pour rencontrer un conseiller financier. Tout ne peut se faire virtuellement. Le guichet à retrait unique ne nous donne que des billets de 20$, ce qui ne répond pas à nos besoins.

Cette dépense supplémentaire risque de mettre en péril notre OBNL, qui fournit des services essentiels et qui contribue grandement à la qualité de vie de nos nombreux membres.

Comme partout ailleurs, notre communauté est constituée majoritairement d’une population vieillissante. Afin d’aider notre organisation à but non lucratif et les autres OBNL de la région à poursuivre leur mission, nous vous supplions de rouvrir le point de service à Grande-Anse avec tous les services, y compris un guichet permettant de faire des retraits et des dépôts.

À noter que le présidente du Club, Bernise Thériault, s’est retirée du dossier en raison d’un conflit d’intérêts puisqu’elle est à l’emploi d’UNI.

Solange Landry

Vice-présidente

Club la Chaîne d’Or de Grand-Anse Inc.