La COVID mène la vie dure au gouvernement responsable

Stéphanie Chouinard

Professeure adjointe, Département de science politique

Collège militaire royal du Canada

Kingston, Ontario

Nul ne peut nier que la pandémie de COVID-19 a changé la politique. Les élus sont beaucoup plus présents dans notre quotidien, les premiers ministres tenant des points de presse quotidiens pour la population.

Les gouvernants démontrent aujourd’hui énormément de déférence envers les autorités sanitaires. De plus, la rhétorique partisane est moins présente qu’auparavant, faisant place à des gouvernements collaboratifs d’une teneur presque jamais vue au Canada, sauf peut-être en temps de guerre.

Ces changements ont même mené à des rapprochements entre anciens adversaires politiques. Pensons, par exemple, à la nouvelle amitié qui s’est forgée entre la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, et le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Bien que certains de ces changements soient les bienvenus, on remarque un courant de fond moins prometteur chez la classe politique, soit la volonté apparente des membres de l’exécutif (les premiers ministres et leurs cabinets) d’éroder le principe du gouvernement responsable.

En voici quelques exemples. Quand Doug Ford a annoncé le plan de retour à l’école en Ontario, il a dit à maintes reprises que ce n’était pas «son» plan, mais bien le plan de l’hôpital SickKids – qui avait conseillé son gouvernement – qui était mis en oeuvre.

Les directives de SickKids allaient pourtant beaucoup plus loin que le gouvernement, suggérant notamment un dépistage continu du personnel et des élèves, une plus grande distanciation sociale dans les salles de classe, et une amélioration de la ventilation dans les écoles.

La rhétorique du premier ministre est aussi trompeuse qu’elle est dangereuse. D’une part, le gouvernement n’est pas réellement en train de suivre les conseils prodigués par SickKids, mettant potentiellement les élèves à risque. D’autre part, Ford ne semble pas prêt à assumer le résultat des décisions prises par lui et son ministre de l’Éducation, en répétant à outrance que le plan de la province ne fait que suivre «l’avis des experts».

«L’avis des experts» a aussi le dos large à Ottawa dans l’affaire WE/UNIS, cette fois-ci prenant la forme des recommandations des fonctionnaires fédéraux. Ces derniers ont été mis en cause par les ministres Bardish Chagger et Bill Morneau, et ensuite par Justin Trudeau, durant leurs témoignages devant le Comité des finances.

Nous y avons appris qu’alors que le gouvernement tentait de créer le Programme de bourses de bénévolat étudiant aussi rapidement que possible, la fonction publique n’aurait laissé au cabinet d’autre possibilité que de choisir UNIS pour l’administrer. «L’avis des experts», ici des bureaucrates, se serait résumé à dire qu’UNIS devrait obtenir l’accord de contribution, ou que le programme tomberait à l’eau.

L’angle mort de l’histoire, c’est que le cabinet pouvait refuser cette recommandation, et que dès le moment où le cabinet l’a acceptée, elle devenait la leur. Si la bureaucratie n’a pas servi les Canadiens au mieux de ses capacités dans cette affaire, il y aura des conséquences – mais elles auront lieu ailleurs, à l’écart de l’attention du public.

Enfin, plus tôt cette semaine, le premier ministre du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs a lancé une grenade politique à ses opposants en leur proposant de s’engager à ne pas déclencher d’élections avant 2022 ou avant 30 jours après la fin déclarée de la pandémie au Canada.

En retour, tous les partis de l’opposition auraient une place à la table, voire même des positions au cabinet. En d’autres mots, Higgs voulait faire porter l’odieux d’une éventuelle élection provinciale en temps de pandémie à l’opposition si son gouvernement tombait – et ce, même s’il méritait de perdre la confiance de la législature. Il utilise les craintes des citoyens pour s’acheter une super-majorité à Fredericton.

Ce que ces exemples ont en commun, c’est la mise au rancart d’un des principes fondamentaux du parlementarisme canadien: le gouvernement responsable. Ce principe tient les ministres publiquement responsables de tout ce qui se passe au sein de leurs ministères respectifs. Il octroie à l’opposition la tâche importante de surveiller le gouvernement.

Ultimement, il signifie que le gouvernement doit répondre à l’Assemblée législative – et éventuellement, le jour du scrutin, aux électeurs – pour toutes ses actions. Le principe du gouvernement responsable permet de maintenir l’imputabilité envers les décideurs. Dans ces trois cas de figure, cette imputabilité est brouillée.

Les membres de l’exécutif ne peuvent pas simplement reléguer leurs capacités décisionnelles à des organes non élus qui n’ont aucun compte à rendre aux citoyens. Ils ne peuvent pas utiliser «les experts» comme des boucliers pour parer les coups après une décision impopulaire. Et ils ne peuvent certainement pas castrer leurs opposants en les invitant à la table, au prix de leur pouvoir le plus important – celui de maintenir ou de retirer leur confiance envers le gouvernement du jour.

Nos conventions parlementaires semblent parfois obscures. Néanmoins, le principe du gouvernement responsable a su résister à l’épreuve du temps. Le sens de nos élections, soit la possibilité pour les citoyens d’effectuer un choix éclairé aux urnes, en dépend. En faire le sacrifice est un trop grand prix à payer pour concéder une plus grande rapidité d’action à nos gouvernants – et ce, même durant une pandémie.