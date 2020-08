Blaine Higgs est-il capable de faire ce qui est juste?

Chef Ross Perley, Neqotkuk (Tobique)

Une secousse sismique dans les rangs du gouvernement Higgs a laissé le premier ministre sans aucune option.

Le ministre Jake Stewart s’est exprimé et a désavoué la position du premier ministre selon laquelle une enquête publique complète sur le racisme systémique n’est pas nécessaire. M. Stewart a dit qu’il n’était pas d’accord et qu’il n’a jamais été d’accord.

L’appel à une enquête publique est une demande importante des dirigeants des Premières Nations depuis des mois. L’urgence est apparue après une série de décès tragiques.

Au début du mois, le premier ministre a admonesté son ministre, mais a hésité lorsqu’on lui a demandé quelles mesures il était prêt à prendre pour sortir de l’impasse que ce désaccord crée dans notre système de solidarité ministérielle.

Le ministre Stewart a déclaré: «j’ai senti dès le début qu’une enquête publique était nécessaire, j’ai pensé que nous devrions d’abord la mener au niveau provincial».

«En fin de compte, le premier ministre et moi ne sommes pas d’accord. C’est le patron, c’est le premier ministre. J’ai donné mon avis, je l’ai rendu très public, je m’y tiens. Je n’ai jamais changé d’avis.»

Le premier ministre Higgs s’obstine. C’est «my way or the highway». Il a affirmé: «je n’ai jamais été du genre à être poussé dans un coin, à être exploité pour ainsi dire. Ça ne va pas changer. Je vais aller dans la direction que je crois être la bonne».

Il a donné la responsabilité des politiques autochtones au ministre Stewart, mais il ignore les opinions de son ministre sur ce même domaine politique. Il a toujours été ainsi, il y a quelques mois, en décrivant son style quand il était ministre, il a affirmé: «j’ai toujours repoussé les limites et j’ai toujours essayé de changer les comportements… à plus d’une occasion… j’étais un peu un cas difficile ».

Deux éminentes universitaires de l’Atlantique ont apporté un éclairage juridique et appelé le gouvernement Higgs à cesser de «renvoyer la balle» en ce qui concerne la demande d’une enquête publique sur le racisme systémique.

Kerri Froc, de l’Université du Nouveau-Brunswick, déclare que se tourner vers Ottawa pour résoudre le problème n’a pas de sens dans ce cas, car le gouvernement provincial est spécifiquement compétente pour l’administration de la justice en vertu de la Constitution.

Naomi Metallic, de l’Université Dalhousie, à Halifax, note que Fredericton, en vertu de la Loi sur la police du Nouveau-Brunswick, régit le maintien de l’ordre comme elle le fait pour d’autres applications de la loi.

Le premier ministre et son ministre de la Sécurité publique ont refusé de répondre ou même de reconnaître ces faits. Un porte-parole a déclaré que la position du premier ministre n’a pas évolué ni même changé depuis le début de ce débat.

Qu’il soit au sommet de la hiérarchie ou non, M. Higgs est inflexible et difficile. Il fait partie des préjugés systémiques contre notre peuple qui remontent à l’époque où il était ministre des Finances et où il a tenté d’annuler unilatéralement les accords de partage des recettes qui financent des programmes économiques et sociaux essentiels dans nos collectivités.

Le refus du premier ministre d’accepter les conseils de son ministre des Affaires autochtones en matière de politique autochtone lui pose un problème plus important. En vertu du principe de solidarité du Cabinet, son ministre et lui ne peuvent pas être en désaccord public sur une question de politique gouvernementale. Ils sont dans une impasse qui doit être résolue.

Il est ironique que nous, chefs de la Nation Wolastoqey, devions rappeler à M. Higgs les règles du système de Westminster.

Ministre du tout premier ministère à part entière des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick, M. Stewart peut être fier d’être intervenu au moment où les personnes qu’il s’était engagé à servir avaient le plus besoin de lui. Sa contribution à notre mouvement et à notre campagne publique pour mettre fin au racisme systémique ne sera pas oubliée.

Nous sommes aux côtés de M. Stewart, même si le premier ministre tente d’affirmer un pouvoir quasi dictatorial sur son cabinet en ruine. Il s’agit d’une tentative désespérée de maintenir ses membres seniors en place juste assez longtemps pour lui permettre de préparer ses élections d’été.

Le leader conservateur espère renouveler son mandat dans les semaines à venir, en profitant des sondages favorables suite à l’éclosion de la pandémie.

Le premier ministre a plus besoin de Jake Stewart que Jake Stewart n’a besoin du premier ministre en ce moment. En vérité, le ministre Stewart a le pouvoir et il l’a exercé en s’exprimant.

La question est la suivante: le premier ministre est-il capable de faire ce qui est juste? Ou bien va-t-il ignorer les règles de base du gouvernement parlementaire, les conseils de son ministre et le fait que chefs autochtones demandent justice?