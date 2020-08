Sylvette Basque

Néguac

Décidément, l’année 2020 est une année qu’on oubliera pas de sitôt! La COVID-19 a littéralement paralysé la planète, frontières fermées, nos habitudes de vies ont été modifiées, activités annulées ou restreintes, plus rien n’est pareil et d’après de nombreux experts, ça pourrait durer encore de nombreux mois.

Si toute cette situation a été une occasion pour prendre du recul et apprécier les choses simples de la vie et de ne plus prendre rien pour acquis, ce n’est pas vraiment le cas sur les réseaux sociaux. Le sujet de discorde? Le port du masque. Tout à fait aberrant de lire certains commentaires. Des gens s’arrachent virtuellement les yeux tout en se traitant de moutons obéissants du gouvernement, de conspirationnistes et on s’insulte ainsi à bras raccourcis. Pour le respect de l’opinion de l’autre, on repassera.

L’agressivité et le manque de civisme sont omniprésents dans les médias et sans surprise, le président de la SANB y a goûté et pas à peu près! Menaces, insultes et grossièretés, bref tout y est passé. La raison? Son indignation envers la présence d’un agent de sécurité unilingue anglophone à la succursale d’Alcool NB de Caraquet. Comme il fallait s’y attendre, les anti-francophones ou anti-Acadiens, toujours aussi solidaires de leur sacro-saint Union Jack, ont pris d’assaut les médias sociaux pour cracher leur fiel sur ces «indésirables grenouilles», chialeux et et véritables plaies de la société. Pathétique n’est-ce pas?

En politique fédérale maintenant, de nouvelles intrigues ont eu lieu, et Justin Trudeau se retrouve dans l’eau chaude (encore une fois) ainsi que le ministre des Finances Bill Morneau à propos de liens étroits avec l’organisme UNIS et sur un octroi de 19,5 millions versé à cette société de charité, reconnue pour sa proximité avec la famille Trudeau ainsi que deux membres de la famille du ministre des Finances. Il n’en fallait pas plus pour que l’opposition réclame une enquête et en même temps la démission de Trudeau et Morneau, ce qui provoquerait des élections à l’automne.

Quand ton gouvernement est minoritaire, il faut apprendre à marcher sur des oeufs et tôt ou tard, à la moindre bévue, il faut faire face à ses responsabilités. M. Trudeau a dû comparaître devant le comité permanent des finances pour essayer de justifier tant bien que mal son rôle dans cet octroi au cœur du scandale. Pas de répit à Ottawa, pandémie ou pas!

Autre sujet assez controversé: la fameuse PCU, versée aux gens qui se retrouvent sans revenu, parce que plusieurs se sont retrouvés sans emploi du jour au lendemain, à la suite de la fermeture de nombreux commerces.

De plus en plus de personnes refuseraient des emplois, préférant rester à la maison et recevoir ces prestations. Et on sait tous qu’il y a une pénurie criante de travailleurs dans presque tous les domaines, que ce soit dans les chaînes de restauration rapide, la construction, en passant par les foyers de soins, etc. Donc, si cette aide du fédéral est applaudie par certains, d’autres la critiquent de façon assez virulente, et y voient même une échappatoire pour ne pas aller travailler. Des abus du système, il y en a toujours eu et ces prestations ne sont qu’une occasion parmi tant d’autres, mais il ne faudrait pas généraliser! Beaucoup de gens dépendent de cette aide et leur besoin est tout à fait légitime.

La pandémie que nous vivons a gravement affecté l’économie. Et c’est là que le bât blesse. Comme si le manque de main-d’oeuvre n’était pas assez, on apprenait récemment qu’environ 4000 entreprises sont menacées de fermeture ici même au Nouveau-Brunswick en raison du marasme financier causé par la COVID-19. Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick ne compte pas pour autant baisser les bras et des mesures pour relancer l’économie ainsi que des dialogues avec différents joueurs-clés sont de mise avant que trop de PME déclarent faillite.

Et avec un vent d’élection qui souffle aussi sur notre province, les enjeux vont être encore plus importants pour l’électorat. Bref, des élections fédérales et provinciales semblent être au menu d’ici la fin de l’année. Mais bien malin celui qui pourra prédire les vainqueurs, car avec toute la discorde et la division qui règnent partout en ce moment, ce n’est pas demain la veille que les accordéons vont s’accorder!